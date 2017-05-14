Втручання Росії у вибори в США «добре задокументоване» – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що втручання Росії у минулорічні вибори президента США «добре задокументоване». Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

«Я вважаю, що є широкий перелік важливих питань, які потрібно вирішити в контексті відносин США і Росії. Очевидно, що втручання у вибори є одним з таких питань. Я вважаю, що ця тема досить добре задокументована, природа цього втручання добре зрозуміла тут (в США) і не тільки», – сказав Тіллерсон, додавши, що втручання не було доведено до кінця.

Держсекретар США також виловив переконаність, що відносини США і Росії треба повернути на рівень, який відповідає американським національним інтересам.

Стан американо-російський відносин, на його думку, не відповідає не лише інтересам Вашингтона, а й всього світу.

«Думаю, багато хто бачить, що це не корисно для світу. Безумовно не корисно для нас, для американців, для інтересів нашої національної безпеки, щоб ці відносини залишалися на такому низькому рівні. Чи зможемо ми це змінити – подивимось», – сказав Тіллерсон.

Він зазначив, що виступає проти використання терміну «перезавантаження» в контексті двох країн.

«Термінами на кшталт «перезавантаження» зловживають. Не можна зробити перезавантаження, не можна стерти минуле і не можна почати з чистого аркуша... Ми починаємо з того листа, який у нас є», – сказав держсекретар США.

Нині у США триває розслідування дій російських хакерів. Слідчі припускають, що зловмисники могли вплинути на результат президентських виборів на користь республіканця Дональда Трампа за допомогою кібератак проти Демократичної партії і її кандидата Гілларі Клінтон. Кремль відкидає всі звинувачення щодо втручання у політичні процеси в США.