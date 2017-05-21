Президент Трамп закликає лідерів ісламських країн до єдності у боротьбі проти тероризму

В неділю Президент Трамп у зверненні до лідерів мусульманського світу на саміті в Ер-Ріяді закликає їх до мусульманської єдності у боротьбі проти тероризму. Трамп, який здійснює перше закордонне турне на посаді президента США, заявив, що США прагнуть створити коаліцію країн, «які розділяють спільну мету - викорінення екстремізму», і назвав цю боротьбу «битвою добра і зла».

«Це не боротьба між різними віруваннями, різними конфесіями або різними цивілізаціями, - йдеться у витягах з промови Трампа, поширених Білим домом. - Це битва між варварами-злочинцями, які хочуть зруйнувати людське життя і порядними людьми всіх релігій, які хочуть її захистити».

Трамп, який домагається заборони на в'їзд в США громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням, не став використовувати слова «радикальний ісламський тероризм», хоча часто вживав їх в виступах в США. Замість цього він закликав ісламських лідерів чесно висловитися відносно «кризи ісламського екстремізму і ісламістських терористичних організацій, які він надихає».

«Америка - суверенна країна, і наш головний пріоритет - безпека наших громадян. Ми тут не для того, щоб повчати, не для того, щоб говорити іншим, як жити, що робити або чому поклонятися. Замість цього, ми тут для того, щоб запропонувати партнерство - засноване на наших спільних інтересах і цінностях, на прагненні до кращого майбутнього для всіх нас», - йдеться у фрагментах виступу Трампа, поширених Білим домом.

«Кожного разу, коли терорист вбиває ні в чому не винну людину і брехливо згадує ім’я Бога, це повинно бути образою для кожного віруючого», - наголошується в промові президента США.

«Тероризм поширився по всьому світу. Але шлях до миру починається тут, на цій древній землі, в цій священній країні, - каже Трамп, підкреслюючи також, що «Америка готова стояти пліч-о-пліч з вами».

Напередодні виступу президент США провів зустрічі з Радою співробітництва арабських країн Перської затоки (до складу організації входять шість держав), щоб обговорити розбіжності з Іраном, політику по відношенню до цієї країни і шляхи боротьби з войовничим ісламізмом.

Недільна промова Трампа знаменує собою істотну зміну в риториці президента, якщо згадати такі його заяви в період передвиборчої кампанії, як «Америка перш за все» і заклики до заборони на в'їзд мусульман в Америку, а також наступні укази, покликані обмежити в'їзд в США для жителів шести країн з переважно мусульманським населенням.

Візит до Саудівської Аравії є безпрецедентним для першої закордонної поїздки президента США. Слід, однак, відзначити, що ця багата нафтою країна, що має давні зв'язки зі Сполученими Штатами в сфері енергетики і оборони, не входила в список мусульманських країн, в'їзд з яких хотів обмежити президент.