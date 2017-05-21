Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети

Південна Корея каже, що запуск був здійснений в неділю ввечері, ракета пролетіла 500 кілометрів та впала в Японське море. Південно-Корейське командування попереджає, що «стежить за додатковими ознаками провокації Південної Кореї та перебуває у повній військовій готовності».

У Білому Домі заявили, що «знають про те, що Південна Корея здійснила випробування ракети середньої дальності (MRBM)». Речник Тихоокеанського Командного Центру армії США Девід Беннан каже, що американські військові «пильно стежать за діями Північної Кореї та «непохитно віддані підтримці безпеки американських союзників – Південної Кореї та Японії».

«Продовження тестування розчаровує та тривожить, і ми вимагаємо, щоб вони це припинили», - заявив в інтерв’ю каналу «Фокс Ньюз», - Держсекретар США Рекс Тіллерсон та попередив, що продовжуватиметься як економічний, так і дипломатичний тиск на Північну Корею.

Попереднє випробування ракети Північна Корея здійснила лиже тиждень тому. Білий Дім заявив, що ця спроба повинна примусити всі нації накласти більш жосткі санкції проти Північної Кореї».