Меланія Трамп привітала «розширення прав та можливостей для жінок» в Саудівській Аравії

Перша леді у неділю відвідала сервісний центр компанії General Electric в саудівській столиці, де працюють тільки жінки. «Йдеться про знаходження балансу», - звернулась вона до двосот жінок. Пізніше у своєму твіттері Меланья трамп написала «Мала задоволення поспілкуватися з цими неймовірними жінками, які важко працюють у цьому сервісному центрі. Були зроблені величезні кроки до розжирення прав та можливостей для жінок».

У бежевій до колін сукні, Меланія сфотографувалась з жінками, одягнутими у абаї - мусульманські тардиційні сукні, які жінки повинні носити у громадських місцях.

Раніше вона відвідала Американську міжнародну школу в Ер-Ріяді, де роздала книжки. В цій школі, на відміну більшості інших навчальних закладів в консервативному королівстві, навчаються як хлопці, так і дівчата різних національностей.

Саудівська Аравія відома, як найбільш гендерно сегрегована країна, де жінки живуть під наглядом чоловіків, повинні отримувати дозвіл на подорожі, навчання та проходження певних медичних процедур.

Після того, як покійний король Абдулла дозволив у 2011 році жінкам бути членами дорадчого урядового органу Шура, ситуація з правами жінок у Саудівській Аравії почала поступово мінятися.