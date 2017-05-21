В Києві представили книгу міністра закордонних справ Канади Христини Фріланд «Плутократи»

«Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи». Так зветься бестселер New York Times, який вийшов у перекладі українською мовою. Авторка – колишня бізнес-журналістка Financial Times, а нині міністр закордонних справ Канади Христина Фріланд, змальовує світ сучасних олігархів: російських, мексиканських, індійських, українських. «Плутократів» представили у Києві в рамках виставки «Книжковий Арсенал». Презентація послужила нагодою «перемити кісточки» нинішнім українським багатіям.

Чому в Україні жменьці людей належить абсолютна більшість національного багатства? Відповідь зійшлися шукати представники української діаспори – колишні й нинішні міністри, дипломати. Далеко не бідні люди, що заробили свої статки на Заході, вони кажуть про принципову різницю між супербагатіями там і тут. До Стіва Джобса чи Білла Гейтса не виникає запитань – звідки їхні мільярди.

«Державними службовцями задекларовано майже 26 мільярдів гривень. Депутати Верховної Ради – 12, 6 мільярда гривень. В них є зарплата 15-20-25 тисяч гривень. Вони ніколи не були Гейтсом, вони ніколи не мали якийсь бізнес, а в них мільйони гривень. Звідки вони знайшлися?» - питає виконуюча обовязки міністра охорони здоровя Уляна Супрун.

«Я більше цих плутократів пізнала тут, ніж там. Я жила в середньому класі в Америці і таких людей не бачила. Я таких машин, які я тут, не бачила, ніде не бачила в Америці – ні в Вашингтоні, ні в Нью-Йорку, ні в Чікаго», - каже екс-міністр фінансів України Наталія Яресько.

Привід для дискусії дала книжка «Плутократи» Христі Фріланд. Зі своїми героями авторка знайома особисто; мультимільйонери – її журналістська спеціалізація. Фріланд змальовує цілу плеяду магнатів, досліджує походження світових капіталів.

Книжка засвідчує: багаті і бідні – не є проблема суто українська. Вона існує і в Канаді, і в США. От тільки в Україні прірва, що відділяє олігарха від пенсіонера, гротескно велика. І нема інституцій, щоб забезпечили гідне життя найбіднішим. Як кажуть учасники дискусії, настав час українській еліті покінчити з колекціонуванням «майбахів». У цивілізованому світі зараз інші тренди: філантропія, соціальна відповідальність. Прірва між бідними і багатими небезпечна, і ця прірва має бути подолана.

«Це саме є той процес, котрий починає відбуватися в Україні. Котрий був виявлений на останньому Майдані і який є виявленим в опитуваннях, котрі показують глибоке розчарування і глибоку недовіру до всього українського політикуму і майже до всієї української еліти. І це має бути певним сигналом для плутократів українських», - каже співдиректор програми Атлантичної ради «Україна в Європі» Адріан Каратницький.

«Я завжди оптиміст. Я завжди думаю, що народ тут дуже сильний, народ буде вимагати ці зміни, і ці зміни зараз ідуть вперед», - певна Наталія Яресько.