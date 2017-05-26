Час-Time: Поради випускникам у США. Як впливати на владу без хабарів

В ефірі Час-Time: Оглядачі стверджують, що зустріч «Великої сімки» буде для Трампа нагодою публічно заявити про свій план врегулювання конфлікту на сході України. У США випускників закликають боротися за важливі для кожного цінності і усвідомити відповідальність кожного за майбутнє – головні цитати промов Джо Байдена, Опри Вінфрі та Марка Цукерберга. Які різниці у підходах до лобіювання влади в Україні та США? Як впливати на владу без хабарів? Говоримо з юристом Олександрою Павленко, яка пройшла тренінг із лобізму у США.