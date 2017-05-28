У Міссісіпі заарештований підозрюваний у вбивстві восьми чоловік

У Міссісіпі в неділю заарештована людина, підозрювана у вбивстві восьми чоловік в трьох різних будинках попереднім ввечері.

Арештований – 35-тирічний Віллі Корі Ґодболт. Ймовірно, він посварився зі своєю дружиною та її родичами, а відтак вчинив стрілянину.

Однією з жертв став заступник шерифа 36-річний Вільям Дерр.

«Моя біль не була призначена йому. Він просто виявився там, - заявив Ґодболт в бесіді з газетою Clarion-Ledger, маючи на увазі Дерра. - Ми говорили про те, що я намагаюся забрати дітей додому. Хтось йому подзвонив. Це їх робота, вони втручаються. Це коштувало йому життя. Я жалкую".

Імена інших семи жертв, включаючи двох дітей, не були оприлюднені. Поліція інформує їх сім'ї про те, що сталося. Бюро розслідувань штату Міссісіпі повідомило, що Ґодболту поки не пред'явлені звинувачення, оскільки мотив злочину ще не встановлено.