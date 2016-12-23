Трамп влаштовує своїм чиновникам кастинги – Washington Post

Дональд Трамп вважає, що ті, хто прагне до найбільш помітних позицій у його адміністрації, не повинні просто бути в змозі виконувати цю роботу, але також мати відповідний зовнішній вигляд, пише видання Washington Post.

З огляду на особисту історію Трампа як майстра брендингу і шоумена, що керував конкурсами краси, це ймовірно, було неминучим, що він дивитиметься за межі резюме кандидатів на посади, шукаючи певної естетики.

«Презентація є дуже важливою, тому що ви представляєте Америку не тільки на національній арені, але й на міжнародній, залежно від посади», сказав прес-секретар перехідної команди Трампа Джейсон Міллер.

Керувати Пентагоном Трамп призначив міцного бойового генерала, якого він порівнює з історичним. Його послом в ООН буде врівноважена та елегантна американка з Індії, з переконливою іммігрантською передісторією. За державного секретаря Трамп обрав неофіта міжнародної дипломатії, чиє сріблясте волосся й уміння тримати себе в залі засідань, проте, формують враження авторитетності, пояснює Washington Post.

Не випадково, що непропорційно велика частка найбільш згадуваних імен для робочих вакансій у верхньому ешелоні адміністрації Трампа є знайомими, впізнаваними обличчями для глядачів кабельних новин – ким є і сам обраний президент.

«Йому подобаються люди, які представляють себе дуже добре, і він дуже вражений, коли хтось має досвід того, щоб бути хорошим на телебаченні, оскільки він вважає це дуже важливим засобом для державної політики, – говорить Кріс Рудді, виконавчий директор Newsmax Media і давній друг Трампа. – Не варто забувати, що він хлопець із шоу-бізнесу. Він був на вершині шоу-бізнесу, і він думає про шоу-бізнес. Він бачить це як бізнес, що стосується до громадськості».

«Зовнішній вигляд не обов'язково може бути кимось, хто повинен бути на обкладинці журналу GQ або Vanity Fair, – зазначає Рудді. – Це більше про вигляд, манеру поведінки і розв’язність».

Коли Трамп офіційно оголосив про свій вибір віце-президента в липні, він сказав, що економічний досвід Майка Пенса на посаді губернатора штату Індіана був «головною причиною, чому я хотів Майка, помимо того, що він має дуже добрий вигляд і неймовірну сім'ю, неймовірну дружину та сім'ю».

Вибори Трампа щодо персоналу нагадують відбір для телешоу, за словами Боба Кілліана, засновника брендингового агентства, що базується в Чикаго. «Вони всі прекрасно відібрані люди, які мають вигляд, ніби вони їм місце на знімальному майданчику», повідомляє Washington Post.

Але представник Трампа Міллер наполягає, що деякі кваліфікації не піддаються опису в резюме: «Люди, яких вибирають для цих ключових позицій, повинні бути в змозі відстоювати своє власне, повинні бути виконавцями… і передавати чітке відчуття мети і зобов'язання».

Найближчі помічники Трампа прийшли до розуміння того, що він, швидше за все, виключатиме кандидатів, якщо вони не є привабливими або не відповідають його образу типу людини, яка повинен займати певну посаду.

«Це мова, якою він говорить. Він великий естет, – сказав один чоловік, знайомий із внутрішніми дискусіями перехідної команди, який говорив на умовах анонімності. – Ви можете прийти з кимось, хто дуже кваліфікований для роботи, але якщо вони не поводяться згідно з роллю, вони нікуди не потраплять», інформує видання.

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