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Неподалік будинку Верховного суду в Кабулі нападник-смертник здійснив самогубну бомбову атаку

  • Голос Америки
Службовці поліції на місці атаки біля будинку Верховного суду в Кабулі

Службовці поліції на місці атаки біля будинку Верховного суду в Кабулі

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Афганські офіційні особи кажуть, що в результаті самогубної бомбової атаки неподалік будинку Верховного суду в Кабулі загинуло щонайменше 20 людей і приблизно 40 отримали поранення. Більшість жертв, згідно з повідомленням, службовці суду.

Надходять подробиці атаки. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за інцидент.

Атака сталася наступного дня після того, як Організація Об’єднаних Націй заявила у своїй річній доповіді, що у пов’язаній з конфліктом хвилі насильства у 2016 році в Афганістані постраждало понад 11 400 цивільних, у цьому числі понад 3500 загинуло. Це найбільша кількість жертв від 2009 року.

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