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У результаті атак талібів у Кабулі загинули щонайменше 22 особи

  • Голос Америки
Службовці афганських сил безпеки стоять неподалік місця атаки екстремістів

Службовці афганських сил безпеки стоять неподалік місця атаки екстремістів

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Афганські офіційні особи повідомили, що в результаті двох самогубних атак у Кабулі загинуло щонайменше 22 людей і понад 70 отримали поранення.

Очевидці кажуть, що екстремісти атакували автоколону, яка залишала офіси парламенту. Кількість убитих, можливо, зростатиме.

Говориться, що серед убитих є службовці безпеки, цивільні і законодавці.

У поперердніх повідомленнях сказано, що нападник підірвав себе неподалік парламентських офісів у столичному районі Даруламан незадовго до того, як інший нападник підірвав свою заміновану машину, щоб збільшити кількість жертв.

Очевидці кажуть, що рятувальники і приватні громадяни перевезли жертв до місцевих лікарень, але великий рух на дорогах у вечірню годину пік перешкоджав у транспорті.

Відповідальність за атаки негайно взяло на себе угруповання Талібан, кажучи, що в результаті атак загинули десятки людей. Це екстремістське угруповання часто перербільшує кількість жертв таких атак.

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