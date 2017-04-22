Під час рейду талібів на базу афганської армії на півночі країни загинуло 140 людей

У п’ятницю ввечері й вночі екстремістське угруповання Талібан провело атаку на велику військову базу в північному районі Афганістану. Згідно з повідомленнями, загинуло понад 140 людей, переважно солдатів афганської армії. Це найсерйозніша атака на військових з 2001 року.

Очевидці повідомили, що група із десятьох важко озброєних нападників-смертників на двох військових машинах, одягнуті у форми афганських військовослужбовців, атакували штаб-квартиру корпусу афганської армії у місті Мазарі-Шариф, адміністративному центрі провінції Балх.

Місцеві телевізійні станції, посилаючись на неназваного представника органів безпеки і місцевих політиків, повідомили, що в результаті атаки в п’ятницю ввечері загинуло «щонайменше 140 солдатів» і принаймні 100 отримали поранення.

Згідно з місцевими офіційними особами, одна група нападників Талібану обстріляла афганських солдатів, коли вони залишали мечеть після молитовного зібрання, тоді як друга атакувала їдальню, в якій були солдати. Опісля афганські солдати оточили нападників і розпочався запеклий бій.

Представник Талібану Забігулла Муджагід заявив, що це його бойовики провели атаку. В суботу він подав репортерам деталі атаки і передав знімки ймовірних нападників. Муджагід заявив, що облога військового об’єкту тривала 10 годин і що «загинуло й було поранено до 500 ворожих солдатів, включно з провідними офіцерами».

Представник Талібану заявив, що рейд на військовий гарнізон був відплатою за недавні вбивства афганськими солдатами призначених ісламістами «губернаторів» сусідніх провінцій Кундуз і Баглан, а також чималої кількості їх колег.

Він також заявив, що рейд на армійську штаб-квартиру в провінції Балх – це «послання всім ворожим солдатам, поліцейським, агентам розвідки і відповідним афганським установам, що цього року дії Талібану будуть брутальнішими і більш болісними для них».

Дивіться також: Чи змовлялася кампанія Трампа з Москвою?