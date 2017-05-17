США, можливо, надішлють додаткові військові частини до Афганістану

Група із щонайменше чотирьох екстремістів «Ісламської держави», включно з нападниками-смертниками, атакувала в середу офіс афганської радіо-телевізійної станції у східній провінції Нангархар. Загинуло щонайменше шестеро людей і до 20 отримали поранення.

Представник провінційних органів влади і медики повідомили, що серед убитих було четверо працівників національної радіо-телевізійної кампанії і щонайменше два службовці охорони.

Атака сталася в Джалалабаді, адміністративному центрі провінції Нангархар, коли нападники-смертники підірвали себе й уможливили іншим вдертися до приміщення.

У зв’язку із ускладненням ситуації в Афганістані, президент Дональд Трамп обмірковує плани надіслати туди до п’яти тисяч американських військовослужбовців. Рішення в цій справі, як передбачається, буде зроблено ще до саміту НАТО 25 травня. Проте дехто ставить запитання, що можуть зробити США з такою невеликою кількістю військовослужбовців в країні, де 350 тисяч афганських сил безпеки вже ведуть збройну боротьбу з екстремістами.

Це питання президент мусить взяти до уваги, розглядаючи питання, чи вислати додатково до Афганістану від трьох до п’ятьох тисяч американських військовослужбовців, щоб вийти з тупикової ситуації у 15-річній війні проти Талібану та інших екстремістських угруповань.

Дехто називає це одним з найважливіших рішень початку його президентства.

Як президентський кандидат, Трамп пропонував вивести війська з Афганістану і зосередити увагу на Сполучених Штатах.

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