Нападник-смертник атакував групу афганських військовослужбовців

У результаті вибуху замінованого автомобіля в суботу в Афганістані загинуло щонайменше семеро людей і багато отримало поранення. Самогубна атака сталася у неспокійній південній провінції Гельманд. За повідомленням афганського телебачення, загинуло щонайменше 12 людей.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Талібан. Представник угруповання заявив, що серед загиблих було чимало офіцерів і солдатів урядових військ.
Представник провінційного уряду повідомив «Голосу Америки», що атака сталася біля банку в адміністративному центрі Лашкар Га та була скерована проти Національної армії Афганістану. Омар Звак сказав, що серед убитих і поранених були як військові, так і цивільні та що щонайменше двадцять одну особу доставлено до місцевих лікарень.
Військовослужбовці саме стояли в черзі перед будинком банку, щоб отримати зарплату, коли нападник-смертник врізався у військову машину своїм замінованим автомобілем.
Угруповання Талібан контролює більшість території провінції і часто здійснює саамогубні та інші бомбові атаки проти афганських сил безпеки.
Тимчасом місія допомоги ООН в Афганістані заявила в суботу, що вона вивчає повідомлення про жертви серед цивільного населення в результаті американських повітряних ударів в іншому районі провінції Гельманд.
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