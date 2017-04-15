Кількість екстремістів, що загинули від вибуху найбільшої неядерної бомби, яку американські збройні сили застосували в Афганістані, збільшилася до 94 бойовиків.

Як повідомив представник губернатора провінції Нагархар, кількість бойовиків угруповання «Ісламська держава» збільшилася із 36-ох день раніше. У п’ятницю Міністерство оборони Афганістану висловило припущення, що кількість убитих може збільшитись.

На щастя, сказав службовець, немає повідомлень, що загинув будь-який цивільний».

У результаті американської атаки на комплекс тунелів у віддаленому районі східної провінції Нагархар, що неподалік кордону з Пакистаном, загинуло щонайменше четверо лідерів «Ісламської держави».

У провінції Нагархар проти комплексу тунелів, якими користувалися бойовики «Ісламської держави», використано бомбу величезної вибухової сили MOAB. Протягом кількох останніх тижнів афганські війська без більшого успіху зводили бої з бойовиками в провінції Нагархар.

В суботу колишній афганський президент Гамід Карзай піддав критиці уряди Афганістану і США за атаку в Нагархарі. Звертаючись до зібраних у Кабулі, Карзай сказав, що надання дозволу здійснити бомбардування було «національною зрадою» і образою на адресу Афганістану.

Проте бюро нинішнього президента Ашрафа Гані заявило у п’ятницю, що операцію проведено у «тісній співпраці» між американськими збройними силами і афганським урядом, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

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