Кількість екстремістів, що загинули від вибуху найбільшої неядерної бомби, яку американські збройні сили застосували в Афганістані, збільшилася до 94 бойовиків.
Як повідомив представник губернатора провінції Нагархар, кількість бойовиків угруповання «Ісламська держава» збільшилася із 36-ох день раніше. У п’ятницю Міністерство оборони Афганістану висловило припущення, що кількість убитих може збільшитись.
На щастя, сказав службовець, немає повідомлень, що загинув будь-який цивільний».
У результаті американської атаки на комплекс тунелів у віддаленому районі східної провінції Нагархар, що неподалік кордону з Пакистаном, загинуло щонайменше четверо лідерів «Ісламської держави».
У провінції Нагархар проти комплексу тунелів, якими користувалися бойовики «Ісламської держави», використано бомбу величезної вибухової сили MOAB. Протягом кількох останніх тижнів афганські війська без більшого успіху зводили бої з бойовиками в провінції Нагархар.
В суботу колишній афганський президент Гамід Карзай піддав критиці уряди Афганістану і США за атаку в Нагархарі. Звертаючись до зібраних у Кабулі, Карзай сказав, що надання дозволу здійснити бомбардування було «національною зрадою» і образою на адресу Афганістану.
Проте бюро нинішнього президента Ашрафа Гані заявило у п’ятницю, що операцію проведено у «тісній співпраці» між американськими збройними силами і афганським урядом, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.
Дивіться також: Чому США обрали бомбу вартістю 16 мільйонів доларів для атаки ІДІЛ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum