Росія влаштовує регіональну конференцію з питань Афганістану. США і НАТО – не запросили

Які цілі Москви - домогтися припинення війни або підірвати вплив США в регіоні?

Цього тижня в Москві пройде конференція з врегулювання конфлікту в Афганістані, в якій візьмуть участь представники Афганістану, Пакистану, Китаю, Індії та Ірану.



Проведення зустрічі є частиною спроб Росії відігравати активнішу роль в Афганістані вперше після її вторгнення в цю країну в 1979 році. Однак зусилля Москви з самого початку викликали суперечливу реакцію.



У попередній конференції щодо Афганістану, яку Москва влаштувала в грудні, брали участь тільки Китай і Пакистан, що викликало рішучий протест з боку афганського уряду.



Нинішня конференція - більш представницька. У ній беруть участь регіональні зацікавлені сторони, але не буде представників США або НАТО, що викликало припущення, що Росія більше зацікавлена в підриві позицій США, ніж у вирішенні регіональних проблем.



На недавніх слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил його голова Джон Маккейн заявив, що Росія підтримує Талібан, щоб завдати шкоди США.



«З огляду на те наскільки тривожна ситуація в Афганістані, будь-які пошуки регіонального врегулювання військового конфлікту з боку зовнішніх гравців повинні вітатися», - говорить Майкл Куґельман, заступник директора з питань Азії в вашингтонському Центрі Вільсона.



Але питання в тому, чого намагається досягти Росія. «Чи справді вона щиро намагається зібрати ключових гравців для опрацювання дієвого плану припинення війни? - Продовжує експерт. - Або вона просто намагається посилити свою роль в Афганістані, щоб підірвати вплив США?»



Втім, інші аналітики оцінюють майбутню зустріч більш оптимістично.



«Ця рамкова структура включає всіх регіональних гравців, які мають суттєві інтереси в Афганістані», - вважає Аміна Хан з Інституту стратегічних досліджень в Ісламабаді - пакистанському урядовому дослідницькому центрі.



«Тероризм - глобальне явище, але я вважаю, що країни регіону повинні відіграти активнішу роль», - додає вона.



На останній тристоронньої зустрічі Росія ставила основний наголос на присутності угруповання «Ісламська держава» в східних районах Афганістану. Москва не хоче, щоб угруповання поширило свій вплив на мусульманське населення кавказьких країн, що межують з Росією.



При цьому генерал Джон Ніколсон, командувач силами США і НАТО в Афганістані, нещодавно заявив на слуханнях у комітеті Сенату з питань збройних сил, що Росія намагається «публічно легітимізувати Талібан» помилковими заявами про те, що таліби борються з «Ісламською державою», а не з афганським урядом.



Однак Росія - не єдина країна в регіоні, яка стурбована впливом «Ісламської держави» і використовує Талібан як «оборонний огорожу». Тегеран також почав підтримувати Талібан, щоб захистити райони, які межують з Іраном, від впливу ІД. Китай вже деякий час підтримує контакти з Талібаном. Пекін провів кілька секретних зустрічей між Талібаном і представниками афганського уряду або посланниками.



Проте, на даному етапі великих очікувань від майбутньої конференції немає.



«Той факт, що до списку учасників вперше були додані три країни, говорить про те, що процес все ще знаходиться в початковій стадії, коли сторони знайомляться один з одним, намагаються почути версії один одного і намагаються зрозуміти їх. Я не очікую, що з цього вийде щось значне», - каже колишній посол Афганістану в США Омар Самад.



Кілька аналогічних спроб провалилися через напруженість і недовіру між Пакистаном і Афганістаном. Чи буде успішною нова спроба? Це залежатиме від того, чи вдасться Росії і Китаю переконати Кабул і Ісламабад подолати розбіжності.

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