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Вибух у дипломатичному районі Кабула: 80 загиблих

  • Голос Америки
На місці вибуху в Кабулі

Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув у середу в дипломатичному районі афганської столиці


В результаті потужного вибуху, що прогримів в середу в дипломатичному районі Кабула, щонайменше 80 людей загинули, більше 350 отримали поранення. За даними влади, серед жертв є багато жінок і дітей.

Представник Міністерства охорони здоров'я Афганістану підтвердив число жертв у розмові з «Голосом Америки», зазначивши, що кількість загиблих може зрости бо, як передбачають, чимало людей залишаються під завалами будівель, зруйнованих вибухом.

Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув недалеко від президентського палацу і посольства Німеччини.

Відповідальності за атаку ніхто на себе поки що не взяв.

Атака сталася у час так званого щорічного «весняного наступу» талібів.

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