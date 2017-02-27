Колишій іранський лідер Ахмедінеджад написав Трампу відкритого листа

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмедінеджад, відомий з консервативних поглядів, оприлюднив відкритого листа англійською і перською мовами на адресу Дональда Трампа, в якому похвалив американського лідера за те, що він «правдиво охарактеризував американську політичну систему і виборчу структуру як корумповані».

В довгому листі, оприлюдненому в неділю, він також піддав критиці Трампа за його плановану заборону на в’їзд до США громадян семи країн, включно з Іраном. Він заявив, що «сучасні Сполучені Штати належать усім країнам». Він, серед іншого, визнав імміграцію приблизно мільйона осіб іранського походження до Сполучених Штатів.

Ахмедінедж осудив те, що він назвав «домінуванням Вашингтона над Організацією Об’єднаних Націй і втручанням США у світові справи, яке, за словами колишнього іранського президента, принесло «ненадійність, війну, убивчі поділи і переміщення народів.

У минулому Ахмедінеджад писав листи колишнім американським президентам Бараку Обамі і Джорджу Бушу.

Коли у листопаді минулого року президентом США обрано Трампа, багато іранців вважали обох чоловіків дуже подібними один до одного, які несподівано швидко прийшли до влади завдяки консервативній риториці і популістській політиці.

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