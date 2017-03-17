Спеціальні потреби

Мови
Блоги "Моя Америка"

Аліна Голіната-Слота: Дитячі відділи в громадських бібліотеках США. Фотоблог

Громадські бібліотеки в США допомагають пробуджувати в дітей зацікавлення книгами і потребу до читання. Вони створюють унікальне середовище для дітей, де вони можуть різносторонньо розвиватися, навчатися і відпочивати. Цим бібліотеки надають неоціненну підтримку сім’ям і школам.

Багато американців вважає візит до бібліотеки важливою частиною робочого тижня дошкільнят і школярів. У дитячих відділах можна почитати і погратися, оскільки атмосфера, що панує там, і засоби, доступні для дитини, спонукають її активно пізнавати світ і розкривати нові можливості. Ці секції створені з думкою про дітей та відповідно до їх потреб і зацікавлень. Будучи доступними для кожного, незалежно від походження чи доходу, такі місця є унікальним внеском держави і суспільства у розвиток дітей, а тим самим – майбутнє нації.

Нижче можете переглянути фотографії читально-ігрових зон у прекрасно облаштованих дитячих відділах. Американські громадські бібліотеки лише частково підтримуються державою, а велику роль у фінансуванні відіграє приватна благодійність і волонтерська підтримка.

Яким чином американський досвід перегукується чи суперечить українським реаліям? Поділіться в коментарях!

Фотографії були спочатку опубліковані у блозі Американське дитинство.
Показати більше
Завжди є затишні місця для читання, як от палатка, потяг із лавочками чи куб із гігантськими подушками всередині
1

Завжди є затишні місця для читання, як от палатка, потяг із лавочками чи куб із гігантськими подушками всередині

Дитячі меблі &ndash; диванчики, крісла, столики, шафки, все у міні-версії, надають приміщенню організованого і водночас комфортного вигляду
2

Дитячі меблі – диванчики, крісла, столики, шафки, все у міні-версії, надають приміщенню організованого і водночас комфортного вигляду

Абонементський квиток дитина може отримати... з народження
3

Абонементський квиток дитина може отримати... з народження

Бібліотеки завжди мають колекції пазлів, іграшки-головоломки і конструктори&nbsp;
4

Бібліотеки завжди мають колекції пазлів, іграшки-головоломки і конструктори 

Більше

Показати коментарі

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG