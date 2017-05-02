Американські інвестори пояснюють, чому вільний ринок землі в Україні має з’явитися якомога швидше

Західні інвестори та МВФ очікують від України якнайшвидшого відкриття ринку землі

Мораторій на продаж сільгоспугідь діє вже 16 років, стримуючи притік інвестицій в український агросектор.

Коли ми їдемо по світу і говоримо з інвесторами, завжди питання – а чи є приватизована земля в Україні? Поки що нема. Є мораторій

Американський бізнесмен Джон Шморгун працює в Україні вже 10 років. Керований ним концерн AgroGeneration обробляє понад 100 тисяч гектарів землі. Концерн вирощує кукурудзу та інші зернові. Щоб далі розвивати свій успішний бізнес, компанії потрібні інвестиції. Але західних інвесторів від бажання вкладати гроші в українське сільске господарство відлякує мораторій на продаж землі.

«Коли ми їдемо по світу і говоримо з інвесторами, завжди питання – а чи є приватизована земля в Україні? Поки що нема. Є мораторій», - пояснює президент компанії AgroGeneration Джон Шморгун.

Ця реформа необхідна для національної безпеки, для процвітання України, для того щоб здобути підтримку Заходу, МВФ

Пропоноване урядом зняття заборони на продаж сільгоспземель буде вигідне як власникам паїв, так і фермерам.

«Якщо в нас буде динамічний активний ринок землі, якщо фермери, які працюють, зможуть її купити і стати власником, це дасть можливість їм потім використовувати цю землю як заставу для залучення інвестицій для розвитку свого бізнесу. Земля через 5-10 років, якщо буде такий відкритий ринок, буде коштувати достатньо, щоб залучити навіть не десятки, а сотні мільярдів доларів інвестицій в аграрний сектор. Тому це дуже важливо», - каже президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Далі відкладати реформу не можна, вважають представники американського бізнесу.

Я вважаю, що існує можливість запустити вільний ринок землі вже впродовж наступних 3-4 років

«В Україні 25 років відкладали земельну реформу. Ця реформа необхідна для національної безпеки, для процвітання України, для того щоб здобути підтримку Заходу, МВФ. У стратегічній перспективі має йтися про те, щоб земля вільно продавалася, вільно купувалася, вільно приймалася в заставу. Тоді це створить максимальні економічні зиски для України. Я вважаю, що існує можливість запустити вільний ринок землі вже впродовж наступних 3-4 років, захистивши при цьому як малого фермера, так і нині діючі великі агрохолдинги», - каже президент Американсько-української ділової ради Морґан Вільямс.

Чим більше обмежень, тим нижче ціна

Недоцільним вважають експерти і штучні обмеження на продаж землі.

«Чим більше обмежень, тим нижче ціна. А вся суть реформи - максимізувати ціну на українську землю для людей, які 16 років не можуть користуватися своїм конституційним правом розпоряджатися землею, як їм хочеться. Тому я за максимальну лібералізацію, яка приверне максимальну кількість інвестицій», - вважає екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Як побудована Америка – інвестори приходять , вкладають гроші в землю, в обробіток. Тобто ми хочемо сприяти, західні інвестори, щоб гроші приходили. Тому що сільське господарство потребує, як мінімум, 50 мільярдів доларів інвестицій тільки щоб розвиватися», каже американський бізнесмен Джон Шморгун, який працює в Україні вже 10 років.

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