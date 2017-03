Чимало сучасних досліджень підтверджує позитивний зв’язок між успіхом у читанні та успіхом у школі і навіть пізніше на робочому місці. Тому одним із найважливіших аспектів раннього дитячого розвитку є формування вмінь, що передують читанню і писанню.

Ще до того, як дитина навчиться розпізнавати літери і складати їх докупи на папері, вона починає отримувати задоволення від контакту з друкованим словом. Дуже важливим завданням для батьків є підтримувати це зацікавлення, постійно підживлюючи його і спрямовуючи в потрібне русло.

Останнім часом багато науковців почало підтримувати теорію про те, що важлива частина розвитку мозку відбувається протягом перших трьох років життя. Такі наукові відкриття підштовхнули Американську академію педіатрії (професійна асоціація педіатрів у США) вперше зайняти офіційну позицію щодо ранньої дитячої грамотності.

Політика організації закликає батьків читати дитині вголос кожного дня, починаючи з народження, а також покладає на педіатрів місію постійно нагадувати родичам пацієнтів про важливість читання. Таким чином, сприяння розвитку ранньої дитячої грамотності стало пріоритетним напрямом роботи американських педіатрів, поруч із пропагандою грудного вигодовування та вакцинацією.

Коли ми приходили з дитиною до лікаря на заплановані огляди в різному віці, то чи не кожного разу отримували запитання та інформацію на тему читання. Також нам кілька разів у рамках різних проектів дарували нові дитячі книги, що відповідали рівню розвитку малюка – як практичний заклик до дії.

Деякі педіатри під час огляду моніторять, як саме дитина поводиться з книгами на всіх рівнях, починаючи з дрібної моторики пальців (перегортання сторінок) і закінчуючи соціальними, емоційними та лінгвістичними вміннями. І навіть пишуть на рецептурному бланку щось на зразок:

Лікарський засіб: читання

Доза: 15 хвилин

Прийом: кожного вечора перед сном

Дозаправлення ліків: громадська бібліотека!

​"Читати своїм дітям "є одним із найкращих "рецептів", які я можу дати будь-якій сім'ї" - педіатр Джеремі Фрідмен​

Педіатри застосовують різноманітні підходи з єдиною ціллю – показати батькам, що читати дітям – справді важливо. Регулярний вплив книг і читання з самого початку приносить багато позитивних наслідків, зокрема збільшує лексичний запас і допомагає розвинути комунікаційні вміння. Навіть якщо дитина ще не вміє самостійно читати, прочитане кимось стимулює її розвиток.

У буклеті Why It Is Never Too Early to Start Reading With Your Baby ("Чому ніколи не є занадто рано почати читати з вашою дитиною"), випущеному Американською академією педіатрії, сказано:

«Коли батьки говорять, читають і співають зі своїми немовлятами та маленькими дітьми, у дитячому мозку формуються зв’язки. Ці зв’язки будують мову, грамотність і соціально-емоційні вміння у важливий час розвитку маленької дитини. Такі форми дозвілля зміцнюють зв’язок між батьками і дитиною». Справді, важко переоцінити значення читання, особливо як засобу психологічного єднання.

"Педіатр дає поради батькам і дітям, щоб зміцнювати їхні відносини читаючи книги разом" - Американська академія педіатрії

Дуже важливо прищепити дитині не просто навички читання, а власне любов до книг – ту невгамовну спрагу за свободою руху і пізнання, яку може задовільнити тільки література. Батьки повинні ставити це завдання за мету, оскільки регулярне читання є запорукою повноцінного розвитку і життєвого успіху.

А як ваша дитина реагує, коли ви читаєте їй уголос? Чи виникають труднощі в цій сфері? Поділіться власними спостереженнями в коментарях нижче!

Корисні ресурси:

Англомовний сайт Американської академії педіатрії healthychildren.org є авторитетним джерелом інформації щодо здоров’я дитини. Тут можна знайти конкретні рекомендації з питань виховання дітей, у тому числі багато практичних порад щодо того, як читати маленьким дітям чи допомогати дошкільнятам вчитися читати. Книга Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5 ("Догляд за вашим новонародженим і маленькою дитиною: Від народження до п’яти років") також видається Американською академією педіатрії і є біблією дитячого здоров’я для батьків. На її сторінках можна знайти відповіді чи не на всі запитання, які можуть виникнути протягом перших п’яти років життя дитини щодо фізичного, психічного та емоційного здоров’я малюка. Ця книга регулярно перевидається з доповненнями на основі найновіших досліджень, і тому ніколи не втрачає актуальності.

