Конгресмени пояснили, чому гроші платників податків США варто витрачати на Україну

Цілком очевидно, що вільна та демократична Україна, вільна від російської агресії, відповідає безпековим інтересам США

Група підтримки України в Конгресі оприлюднила заяву у відповідь на коментарі державного секретаря США Рекса Тіллерсона щодо України.

Співголови групи, республіканці Енді Гарріс і Брайан Фіцпатрік та демократи Марсі Каптур і Сандер Левін, глибоко стурбовані запитанням, яке, за повідомленнями, поставив держсекретар Тіллерсон: «Чому американські платники податків повинні бути зацікавлені в Україні?».

«Цілком очевидно, що вільна та демократична Україна, вільна від російської агресії, відповідає безпековим інтересам США», – йдеться в заяві. У ній також наголошується, що заява прес-секретаря Держдепартаменту, в якій говориться, що запитання Тіллерсона було «риторичним прийомом», тільки додає до невизначеності щодо того, якою є основна політика нинішньої адміністрації.

Крім того, на думку групи, заява держсекретаря також здається суперечливою стосовно його попередніх висловлювань на підтримку санкцій проти Росії:

«Украй важливо, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з народом України, який неодноразово продемонстрував спільні цінності суверенітету, прав людини і верховенства закону», – йдеться в заяві.

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