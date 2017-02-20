Трамп виявився одним із найвищих президентів в історії США: дізнайтесь, хто наймініатюрніший

45-й президент США Дональд Трамп при зрості у майже 189 сантиметрів увійшов до трійки найвищих президентів Америки за всю її історію. Перше місце посідає Авраам Лінкольн (1861-1865 роки), зріст якого складав 195 сантиметрів, а на другому місці опинився Ліндон Джонсон (1963-1969 роки) із 192-ма сантиметрами. Президентів США "переміряли" у виданні Business Insider до Дня президентів, федерального свята, яке сьогодні відзначають в Америці.

Наймініатюрнішим президентом США у виданні назвали Джеймса Медісона зі зростом 164 сантиметри. Медісон був четвертим президентом США, одним із ключових авторів Конституції США та Білю про права.

День президентів відзначають щороку у третій понеділок лютого на честь першого президента США Джорджа Вашингтона, який народився 22 лютого 1732-го року.

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