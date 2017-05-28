Як піднімати українську кіноіндустрію - поради від американського кінопродюсера українсього походження

Пітер Борисов - американець українського походження, який живе і працює в Голлівуді з 80-х років.



"Я казав інвесторам, наприклад, ти стоїш біля берега і дивишся на хвилі, які приходять. І кажеш – ну та третя – буде найвища, а той другий каже – ні та п’ята буде найвища. І ніхто не знає – чи вона буде найвища чи вона буде найменша. Але, що ми знаємо точно – це, що прилив буде два рази на день і відлив мусить бути два рази на день. Так що інвестиція мусить бути на приливі й відливі, а не на одиноких фільмах", - розповідає Пітер.У своїй просторій каліфорнійській квартирі Пітер Борисів підкормлює екстравагантних ящірок і ділиться життєвими історіями. Американський кінопродюсер українського походження і сам спокійно міг би стати прототипом голлівудського фільму. Після навчання на історика в США, опанування анатомії в Римі й роботи в ділянці торговельного фінансування у Нідерландах, у далеких семидесятих Борисів почав шлях у кінобезнесі. Спершу в Європі, а згодом і в Голлівуді. Довіру від інвестора отримав, коли відмовився знімати кіно із відомою акторкою, тільки тому, що не вірив у касовий успіх фільму.

І Бог знає – чиї то гроші – може навіть самого Путіна

Напівжартома-напівсерйозно Пітер Борисів запевняє – більшість кінопродюсерів у світі мафіозі. А в самому Голлівуді тематику фільмів часто диктують гроші. Водночас нарікає він – за ті декілька десятиліть, що він знає американський кінобізнес – нині саме великі фінансові потоки стали обмежувати креативність режисерів у Голлівуді. Провідні кіностудії – надто бояться робити помилки.

"Вони бояться, що як зроблять помилку – голова того гедж фонду, який зробив інвестицію й дав їм мільярд доларів чи щось таке… і Бог знає – чиї то гроші – може навіть самого Путіна. І вони бояться. Так, що вони роблять переробки. Зробили Супермена-один, два, три чотири, тепер чотириста тридцять п’яте кіно виходить – і оригінальність від того страждає. Нема більше тієї креативності, що була колись", - пояснює він.

Прогуляйтеся по Вест Голлівуд чи Санта Моніка бульвар – там магазини описані тільки російською мовою

Пітер Борисів запевняє – його слова про те, що в голлівудських фільмах можуть бути й гроші самого Путіна – не жарт. Вплив російських інвестицій у Голлівуді доволі відчутний. Він радить – для того, щоби його побачити достатньо пройтися районами Західного Голлівуду чи Беверлі-Гілз.

"Прогуляйтеся по Вест Голлівуд чи Санта Моніка бульвар – там магазини описані тільки російською мовою", - каже Пітер.

Нагадує Борисів також і про кінострічки, продюсером яких виступав Антон Лесін. Син колишнього радника Володимира Путіна – Михайла Лесіна, якого в листопаді 2015-го року знайшли мертвим у вашингтонському готелі. Син убитого продюсував кінофільми з такими зірками Голлівуду як Бред Пітт, Арнольд Шварценегер і Вуді Аллен. Борисів каже українці в Голлівуді теж працюють, але про аж такий влив говорити не доводиться.

Пітер Борисів показує картини, намальовані зіркою голлівудських вестернів – Джеком Палансом. Американський актор українського походження Паланс – був сином гірника, лауреатом «Оскара» його другом і – людиною, яка активно ґуртувала довкола себе українців Голлівуду. Все змінилося, коли Паланс помер.

"Тут є інший світ. Тут є українців дуже мало, і є дуже тяжко і також є люди, які представляють себе українцями, як друзі українського кіно, але працюють на інтереси інших" - розповідає Борисів.

Треба копіювати підхід, на якому були збудовані кіностудії в Америці

Пітер Борисів, як продюсер, цьогоріч презентував стрічку «Переломний момент» про українську революцію й війну на Донбасі. Він переконаний, Україна має надзвичайно великий потенціал для того, щоб розвинути сильну кіноіндустрію. Однак зробити це через конкурси Держкіно чи наказами президента – нереально.

"Треба копіювати підхід, на якому були збудовані кіностудії в Америці. Вони шукали надзвичайно здібних людей – акторів, режисерів і підтримували їх, виховували їх, вчили їх. Помагали їм, щоби ліпші з найліпших могли потрапити на світовий ринок", - вважає Пітер.

Думаю, в майбутньому світовий кінематограф буде триматися в основному на міжнародній кінопродукції

Режисером документального фільму «Переломний Момент» виступив володар трьох Оскарів, американський документаліст Марк Гарріс. Борисів зізнається – він радий, що той пояснив українську історію західному глядачу. Сам Гарріс переконаний – саме такий формат роботи над кіно у команді з людьми із інших країн – у майбутньому буде провідним.

"Думаю, в майбутньому світовий кінематограф буде триматися в основному на міжнародній кінопродукції. Особисто я знімав в Китаї, Франції й інших країнах. Я розумію, що наш світ стає все більш глобальним. І виробники кіно належать до тієї категорії людей, які рухаються від країни до країни все вільніше. Я переконаний, що в майбутньому ми також будемо робити все більше проектів у міжнародному партнерстві", - вважає кінорежисер Марк Гарріс.

Від себе Борисів лише додає – українцям для такого партнерства із західними колегами вже зараз варто запровадити гарну англомовну підготовку у всіх українських кіношколах. Він пригадує, як колись представники Стівена Спілберґа були зацікавлені в тому, щоби знімати фільм «Список Шиндлера» в Україні. Але відмовилися від ідеї через пихатість українських кіно чиновників. І резюмує, Україні час попрощатися з радянським підходом не лише в управлінні, а й в підходах до виробництва сучасного кіно.

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