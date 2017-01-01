Генсек НАТО Антоніу Ґутерреш закликав до миру у свій перший день на посаді

У перший день нового року та свій перший день на посаді генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерреш виступив із закликом до миру: «Це одне питання, від якого мені на душі не спокійно. Як ми можемо допомогти мільйонам людей, що опинилися в конфлікті, страждають масово у війнах, яким не видно кінця?».

На цивільних осіб обрушилась смертоносна сила, говорить Ґутерреш. Жінки, діти і чоловіки гинуть і отримують поранення, змушені покидати свої будинки, знедолені і сповнені відчаю. Удари наносяться навіть на лікарні та автоколони допомоги.

Генеральний секретар стурбований тим, що в цих війнах нема переможців, є тільки ті, що програли. Трильйони доларів витрачаються на знищення суспільств та економік, розпалення циклів недовіри і страху, які можуть тривати протягом декількох поколінь. Цілі регіони дестабілізуються, і нова загроза глобального тероризму зачіпає всіх.

Ґутерреш запрошує долучитися до його новорічної обітниці – зробити мир пріоритетом. Він побажав, щоб 2017-й рік став для всіх – пересчіних громадян, урядів, лідерів – роком боротьби з метою подолання наших розбіжностей.

Генеральний секретар ООН також закликає проявляти солідарність і співчуття у повсякденному житті, налагоджувати діалог на основі поваги один до одного, незважаючи на розбіжності в політичних поглядах, припинити вогонь на полях бою та йти на компроміс за столом переговорів, щоб досягти політичних рішень.

«Мир повинен бути нашою метою і нашим дороговказом», – наголошує Ґутерреш.

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