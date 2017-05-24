Apple запускає безкоштовний курс із розробки мобільних додатків

Компанія Apple запускає власну навчальну програму з розробки мобільних додатків, призначену для студентів, які хочуть побудувати кар'єру у галузі ІТ. Програма доступна для безкоштовного завантаження в магазині інтерактивних книг Apple.

«Розробка додатків зі Swift» (App Development with Swift) – це річний курс, розроблений інженерами і педагогами Apple, який має на меті навчити студентів елементам дизайну додатків за допомогою Swift - однієї з найпопулярніших у світі мов програмування. Студенти навчатимуться коду та дизайну повністю функціональних додатків, отримають важливі навички роботи в сфері розробки програмного забезпечення та інформаційних технологій - обіцяють у компанії.

Починаючи з цієї осені, низка громадських коледжів США, які обслуговують близько півмільйона студентів по всій країні, стануть першими, що запропонують інноваційні навчальні програми. У багатьох університетах місцеві підприємства також надаватимуть студентам менторство і стажування.

Курс «Розробка додатків зі Swift» є продовженням програми Apple для школярів «Кожен може кодувати».

Swift – це мова програмування від Apple, за допомогою якої створено багато популярних додатків, серед яких Airbnb, KAYAK, TripAdvisor, Venmo і Yelp. Матеріали програми «Кожен може кодувати» було завантажено вже понад 430 тисяч разів, і понад тисяча шкіл по всіх Сполучених Штатах планує використовувати їх восени.

Розробка мобільних додатків – це сектор ринку праці, що динамічно розвивається, і своїм внеском в освіту Apple сподівається створити ще більше кар’єрних можливостей для студентів.

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