"Показуха для приїжджих" - тимчасово перефарбована арка у Києві не вразила ЛГБТ активістів та коментаторів

З одного боку, ніби круто. З іншого, зараз наклеїти і після Євробачення зняти, це так по-совковому. Шануємо показуху різноманітності

Петеворення Арки дружби народів у центрі Києва на інсталяцію Arch of Diversity, попри прогресивний символізм, не вразило низку ЛГБТ активістів та онлайн-коментаторів.

Як відомо, до Євробачення арку змінили, заклеївши смужками райджуних кольорів. Повідомляється, що після конкурсу пам'ятці повернуть попередній вигляд.

"Історично райдужний прапор на прайдах цілого світу використовують саме, як символ розмаїття. І очевидно, що головна причина розмальовування арки - маніпулятивний хід, щоб показати європейцям, котрі понаїдуть до нашої славної столиці на пісенний конкурс, що це саме розмаїття в Україні поважають та цінують. Проте це зовсім не означає, що гості Євробачення не зіткнуться, прибувши до Києва, із невіглаством та ксенофобією. Але ми машемо їм яскравою аркою та гаслом, і сподіваємося, що вони нічого такого не помітять", - пише у Facebook Олександра Захарова, колишній головний редактор сайту Gay Alliance Ukraine.

Не отримала підтримки і думка, що перефарбування Арки дружби народів, яка символізує особливий зв'язок між Україною та Росією, є тонким троллінгом Росії, яка мовляв сповідає гомофобію на офіційному рівні (Цю ідею запропонували в англомовному виданні про Україну Ukraine Business Magazine).

"Знаєте, що було би справді виключним троллінгом Росії? Дати квір громадянам, таким як я, хоча б базову рівність", - твітує Максим Еріставі, впливовий англомовний міжнародний оглядач з України, який є відкритим геєм.

"Який там троллінг, якщо вони соромляться написали ЛГБТ", - також відзначив Еріставі.

Інші коментатори онлайн прямо називають арку "потьомкінським селищем", показухою націленою на європейців.

"З одного боку, ніби круто. З іншого, зараз наклеїти і після Євробачення зняти, це так по-совковому. Шануємо показуху різноманітності", - пише у Facebook Інна Ірискіна з організації LGBT NGO Insight у Києві.

"Найсмішніше в історії з аркою те, що після Євробачення її повернуть у попередній стан. Відчуваю, що фраза "райдужна арка" стане синонімом українських потьомкінських селищ", - пише у Facebook Gunner Gunnerov.

"Шкода, що тимчасово. Э в цій тимчасовості лицемірна показуха перед приїжджими", - пише письменник Артем Чапай.

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​"Давно треба було це зробити. Шкода, що обіцяють за місяць вже повернути, як було", - твітує Марія Попова з Національної інвестиційної ради на чолі з президентом України.

Частина активістів при цьому хотіли би переконатись, що Арка різноманіття та цінності, які вона уособлює, залишиться з Києвом на довший час. На сайті Київради розпочато онлайн-петицію з метою залишити Арку дружби народів розфарбованою у веселку після Євробачення, офіційно перейменувавши її в Arch of Diversity (Арка розмаїття).

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