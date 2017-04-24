Трамп відзначив День пам’яті жертв геноциду вірмен

Білий дім оприлюднив заяву президента Трампа з приводу відзначення Дня пам’яті жертв геноциду вірмен, в якій читаємо:

Сьогодні ми пам’ятаємо і вшановуємо пам’ять тих, хто постраждав у результаті геноциду вірменського народу (Meds Yeghern), одного з найбільших масових убивств 20 століття. Починаючи із 1915 року, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або змушені йти на смерть у кінцевих роках Османської імперії. Я приєднуюсь до вірменської громади в Америці та в усьому світі, вшановуючи втрату невинних життів і терпіння, яке випало на так багато людей.

Коли ми згадуємо цю похмуру сторінку в історії людства, ми також визнаємо живучість вірменського народу. Багато вірмен збудували нове життя у Сполучених Штатах і внесли незабутній вклад у нашу країну, пам’ятаючи водночас історичну батьківщину, в якій їхні предки створили одну з найбільших стародавніх цивілізацій.

Ми мусимо пам’ятати злочини, щоб запобігти їх повторенню у майбутньому. Ми вітаємо зусилля турків і вірмен визнати болісне минуле і примиритися з цим, що є вирішальним кроком у напрямку будівництва основ справедливішого і толерантнішого майбутнього.

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