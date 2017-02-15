Шварценеггер назвав Конгрес США менш популярним за тарганів та герпес

Джеррімендерінг - практика "перекроювання" кордонів виборчих округів з метою гарантувати перемогу певному кандидату. До цієї практики вдаються партії, які мають контроль над законодавчими зібраннями

Американський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценегер заявив, посилаючись на дані опитувань громадської думки, що Конгрес США програє за популярністю пробкам на автошляхах, тарганам на навіть герпесу.

Шварценегер закликав американців боротись за перегляд виборчого законодавства США та покінчити із практикою "джеррімендерінгу", тобто умисного проведення меж виборчих округів так, щоб гарантувати певним політикам (пере)обрання.

"Як же виходить, що політиків переобирають?", - питає своїх глядачів колишній політик.

Політики настільки ретельно створювали округи під себе, що навіть коли рівень їх підтримки був менше 10%, ці політики все одно не програвали

"Ви думаєте, що кожні два роки у листопаді на виборчій дільниці обираєте собі представника? Не вірно! У Каліфорнії система була настільки корумпованою, що у проміжок між 2002-м та 2010-м роками відбулося 265 виборів до місцевого законодавчого зібрання. І у скількох округах, думаєте, було обрано політиків від іншої партії? В одному!"

"Політики настільки ретельно створювали округи під себе, що навіть коли рівень їх підтримки був менше 10%, ці політики все одно не програвали. Але ми змінили це - відібрали поноваження створювати виборчі округи у політиків. Поширте це відео, якщо думаєте, що настав час покінчити зі створення виборчих округів під себе у США", - закликав Шварценегер.

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