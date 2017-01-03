Адміністрація Обами намагається знецінити перемогу Трампа – засновник WikiLeaks

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що є «очевидна» причина, чому адміністрація Обами зосереджується на ймовірній ролі Росії у кібератаках на сервери Демократичної партії, вчинених напередодні перемоги Дональда Трампа на листопадових президентських виборах.

«Вони намагаються делегітимізувати адміністрацію Трампа з її приходом до влади у Білому домі», - заявив Ассанж в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Про це повідомляє газета The Hill.

«Вони намагаються сказати, що Трамп незаконний президент», - зазначив він у ході інтерв’ю, яке Ассанж дав журналісту Шону Ганниті в посольстві Еквадору в Лондоні, де він перебуває.

«Наші публікації користувалися великою популярністю серед американського народу, і все це правда», - наголосив засновник WikiLeaks. «Але це не ті звинувачення, які висуває Білий дім Барака Обами.

Ассанж спростував чутки про те, що російська сторона надала WikiLeaks документи, що компрометували керівництво Демократичної партії. Документи були викрадені хакерами і опубліковані влітку 2016 року.

«Наше джерело не держава, а тому відповідь на запитання про нашу взаємодію (з владою Росії – ГА) – ні», – сказав Ассанж.

У грудні Ассанж сказав Шону Ганниті, що документи, які отримали у WikiLeaks «виглядали дуже схоже на росіян», але заявив, що росіяни не були його джерелом.

У відповідь на запитання, чи він вважає, що WikiLeaks вплинули на результат виборів, Ассанж вказав на приватні розмови членів Національного комітету Демократичної Партії і на коментарі передвиборчої команди Клінтон, які були опубліковані WikiLeaks.

«Чи WikiLeaks змінили результат виборів? Хто знає, важко сказати», - заявив Асcанж.

«Але якщо так, то саме правдиві заяви Гілларі Клінтон і керівника її передвиборчої кампанії Джона Подести і голови Демпартії Деббі Вассерман Шульц, саме їхні правдиві заяви, не підроблені заяви, змінили результат виборів», - заявив засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж в інтерв’ю телеканалу Fox News.

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