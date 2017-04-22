Атаки російських хакерів на сервери демократів не відразу викликали тривогу в ФБР – NYT

Хакерські атаки Росії на сервери Національного комітету Демократичної партії (DNC) під час президентських виборів у США не миттєво викликали занепокоєння у ФБР та Міністерства юстиції, згідно з детальною доповіддю, опублікованою на сайті The New York Times в суботу.
ФБР знадобилося кілька місяців для того, щоб зустрітися з посадовцями DNC і обговорити порушення, йдеться в повідомленні.
У той час ФБР було більш зосереджене на розслідуванні використання Гілларі Клінтон приватного поштового сервера під час її перебування на посаді держсекретаря.
Ряд інших організацій у США були жертвами російських хакерів, і атака на DNC не видавалася незвичайною в цьому контексті, повідомляє NYT.
Лише більше, ніж через рік, ФБР зробить висновок, що це не просто напад Росії з метою втрутитися у вибори в США.
Як директор ФБР Комі свідчив перед Конгресом на початку цього року, бюро дійшло висновку, що Росія прагне вплинути на вибори на користь президента Трампа і проти Клінтон.
ФБР зараз проводить дане розслідування. Крім цього, цією проблемою займаються два комітети Конгресу.
Клінтон та інші демократи звинуватили Комі й ФБР у їхній поразці на виборах минулого року, стверджуючи, що він віддав занадто багато уваги її електронній пошті і мало уваги Росії.
Лише трішки більше, ніж за тиждень до виборів, Комі оголосив, що він заново відкриває розслідування Клінтон через нові листи, знайдені в результаті окремого розслідування.
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