Спосіб покінчити з палінням та зекономити гроші тим, хто і далі палить, знайшли в Австралії

Прийнято вважати, що люди палять через особисті якості, або через біологічну залежність. Але ці аргументи применшують вагу символічної влади створених виробниками цигарок брендів над поведінкою курців

В Австралії вдалося помітно зменшити кількість курців, повністю позбавивши пакунки із цигарками будь-якої атрибутики, яка б дозволила асоціювати їх із певним брендом. Про це повідомляє видання New Scientist. Цигарки будь-якого бренду з весни 2012-го року продаються у країні в пачках однакового типу із нанесеними на них попередженнями про шкоду від паління та зображеннями його наслідків для здоров'я.

У виданні відзначають, що нещодавнє дослідження вказало, що між 2010 та 2013-м роками кількість осіб, які палять щодня скоротилась з 15,1% до 12.8%. Це рекордне зменшення. Люди також стали більше звертатись до телефонних служб, які допомагають покинути палити.

"Зробивши усі пакунки однаковими у споживача забрали можливість асоціювати себе із певним брендом", - відзначають у виданні.

Остання реформа наклалась на повну заборону реклами тютюну, яка діє у країні із 1992-го року. Після цього виробники цигарок могли виявляти окремішність кожного бренду лише за рахунок оформлення пачок: шрифтів, кольору та ін.

"Прийнято вважати, що люди палять через особисті якості, або через біологічну залежність. Але ці аргументи применшують вагу символічної влади створених виробниками цигарок брендів над поведінкою курців", - цитує видання Гью Вебба з Австралійського національного університету у Канберрі.

Дивіться також: Екстрадиція Фірташа допоможе Україні зменшити його негативний вплив на країну в цілому - екс-посол США в Україні Гербст