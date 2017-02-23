Спосіб покінчити з палінням та зекономити гроші тим, хто і далі палить, знайшли в Австралії

Прийнято вважати, що люди палять через особисті якості, або через біологічну залежність. Але ці аргументи применшують вагу символічної влади створених виробниками цигарок брендів над поведінкою курців
В Австралії вдалося помітно зменшити кількість курців, повністю позбавивши пакунки із цигарками будь-якої атрибутики, яка б дозволила асоціювати їх із певним брендом. Про це повідомляє видання New Scientist. Цигарки будь-якого бренду з весни 2012-го року продаються у країні в пачках однакового типу із нанесеними на них попередженнями про шкоду від паління та зображеннями його наслідків для здоров'я.
У виданні відзначають, що нещодавнє дослідження вказало, що між 2010 та 2013-м роками кількість осіб, які палять щодня скоротилась з 15,1% до 12.8%. Це рекордне зменшення. Люди також стали більше звертатись до телефонних служб, які допомагають покинути палити.
"Зробивши усі пакунки однаковими у споживача забрали можливість асоціювати себе із певним брендом", - відзначають у виданні.
Остання реформа наклалась на повну заборону реклами тютюну, яка діє у країні із 1992-го року. Після цього виробники цигарок могли виявляти окремішність кожного бренду лише за рахунок оформлення пачок: шрифтів, кольору та ін.
"Прийнято вважати, що люди палять через особисті якості, або через біологічну залежність. Але ці аргументи применшують вагу символічної влади створених виробниками цигарок брендів над поведінкою курців", - цитує видання Гью Вебба з Австралійського національного університету у Канберрі.
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