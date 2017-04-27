Українських педіатрів фінансово заохотять дбати про імунізацію дітей

Фінансово заохотити педіатра дбати про імунізацію дітей.

Таке пропонують у Міністерстві охорони здоров’я України. Сьогодні рівень імунізації в країні критично низький – 46%. І це вже спричинило випадки правця, кору, спалах поліомієліту. Довести рівень вакцинації до понад 90%, як у в усіх розвинутих державах, Україні допомагають міжнародні донорські організації. З подробицями наші кореспонденти.

В Україні найнижчий у Європі рівень імунізації дітей. І якщо раніше це можна було пояснити браком вакцин, то сьогодні ліків вистачає. Завдяки міжнародним закупівлям створено великий запас препаратів, вони якісні й абсолютно безпечні. Як кажуть у МОЗ, нині головною перешкодою до вакцинації, хоч як це парадоксально, є позиція декого з лікарів.

Замість того, щоб переконувати батьків у важливості імунізації, вони самі відраджують вакцинувати дітей. За даними ЮНІСЕФ, кожен шостий український педіатр торік рекомендував батькам відмовитися від щеплень.

Говорить в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун:

«Вже підвищилася довіра до вакцинації серед батьків. Це – позитивно. Вони бачили соціальну рекламу, білборди, інформацію, яка подається. Але коли ми питаємося батьків, кому вони найбільше довіряють, вони найбільше довіряють своєму лікарю. То навіть, якби вони прочитали рекламу, вони будуть питатися в свого лікаря. Найбільша проблема – з нашими лікарями і медпрацівниками».

У МОЗ кажуть – вестимуть роз’яснювальну роботу із педіатрами. А водночас стимулюватимуть їх фінансово.

«Це буде вимога до лікарів первинної ланки, щоб вони вакцинували своїх дітей. І будуть фінансові наслідки, скільки дітей в них вакциновано, скільки ні».

Реформаторські зусилля МОЗу підтримують ЮНІСЕФ, Агенство США з міжнародного розвитку та інші донори.

Виконуючий обов’язки директора Регіональної місії Агентства США (USAID) в Україні, Білорусі, Молдові та на Кіпрі Джон Пеннел, каже:

«Ми не маємо права допустити спалаху епідемії хвороб, які можна попередити імунізацією. Зараз переломний момент. І Сполучені Штати всіляко підтримують реформування медичної сфери України і закликають українських урядовців та донорів зробити це пріоритетом».

У МОЗі кажуть – існує багато міфів про вакцинацію. Але на противагу міфам, існують факти. Чим розвиненіша країна, тим більший відсоток населення охоплений щепленнями. Вакцинація уберігає від 28 тяжких інфекційних хвороб. Вакцини рятують життя, а страх перед ними ставить під загрозу здоров’я дітей.

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