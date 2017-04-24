США мають готувати нові санкції проти Росії - екс-посол Америки до ОБСЄ про вбивство американця в ОРЛО

Недостатньою називають реакцію Вашингтона на загибель представника ОБСЄ, американського громадянина у Луганській області на території непідконтрольній уряду України.

Колишній посол США до ОБСЄ Даніель Баєр, коментуючи заяву Державного департаменту США з приводу трагедії, відзначив що вважав би адекватною реакцією на неї особисту заяву від голови зовнішньополітичного відомства Америки Рекса Тіллерсона.

Саме Білий дім, а не посол США в ООН Гейлі має заявити, що Росія є винуватцем конфлікту та підготувати нові санкції та одночасно посилити спільний з європейськими союзниками дипломатичний тиск на Путіна заради припинення цієї безглуздої сфабрикованої війни

"Свою позицію мав висловити Тіллерсон - він мав особисто визнати трагічну втрату та висловити співчуття. Так сам він мав би дати зрозуміти, що ця смерть, як і тисячі інших стались через брудну, непотрібну, штучно створену війну Путіна в Україні. Я великий прихильник речника Держдепу Марка Тонера, але заява Держдепу з приводу загибелі співробітника ОБСЄ мала надійти згори. Вбито Американця".

"По-друге: ми маємо віддати належне хоробрій службі понад 700 спостерігачів ОБСЄ з понад 40 країн, які служають у зоні конфлікту, як цивільні без зброї. Вони є очима та вухами міжнародної спільноти, вони працюють заради миру".

"Третє: ОБСЄ має надалі підтримувати спеціальну спостережну місію, включно із спостерігачами на місцях та вимагати, щоб Росія гарантувала їх безпеку на території, яку контролюють її ставленики. Не треба піддаватись зрозумілому імпульсу прибрати спостерігачів. Для миру потрібні факти, які надають спостерігачі".

ОБСЄ має надалі підтримувати спеціальну спостережну місію, включно із спостерігачами на місцях та вимагати, щоб Росія гарантувала їх безпеку на території, яку контролюють її ставленики

"Четверте: саме Білий дім, а не посол США в ООН Гейлі має заявити, що Росія є винуватцем конфлікту та підготувати нові санкції та одночасно посилити спільний з європейськими союзниками дипломатичний тиск на Путіна заради припинення цієї безглуздої, сфабрикованої війни", - пише у Twitter Баєр.

Як повідомляє УП, у неділю на території Луганської області підірвався патруль ОБСЄ. Один член місії загинув, двоє отримали поранення. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що відповідальність за загибель члена моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі лежить на військово-політичному керівництві Російської Федерації. Натомість у т.з. "республіках" відповідальність за вибух поклали на уряд України.

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