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Протестувальників у Багдаді розігнали сльозогінним газом

  • Голос Америки
Protesters run from tear gas fired by security forces, during a demonstration by followers of Iraq's influential Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr, in Baghdad, Iraq, Feb. 11, 2017.

Protesters run from tear gas fired by security forces, during a demonstration by followers of Iraq's influential Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr, in Baghdad, Iraq, Feb. 11, 2017.

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Іракські сили безпеки застосували сльозогінний газ щодо тисяч протестувальників, які зібралися в столиці.

Демонстрантів закликав приїхати до Багдада впливовий в Іраку шиїтський духівник Муктада аль-Садр, щоб вимагати проведення виборчої реформи ще до виборів цього року.

Садр є рішучим критиком прем’єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді.

Чиновники стверджують, що учасники протесту спробували порушити «зелену зону» в Багдаді, де розміщена більшість іноземних посольств і офіси іракського уряду.

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