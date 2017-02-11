Протестувальників у Багдаді розігнали сльозогінним газом

Іракські сили безпеки застосували сльозогінний газ щодо тисяч протестувальників, які зібралися в столиці.

Демонстрантів закликав приїхати до Багдада впливовий в Іраку шиїтський духівник Муктада аль-Садр, щоб вимагати проведення виборчої реформи ще до виборів цього року.

Садр є рішучим критиком прем’єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді.

Чиновники стверджують, що учасники протесту спробували порушити «зелену зону» в Багдаді, де розміщена більшість іноземних посольств і офіси іракського уряду.

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