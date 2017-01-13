Байден знайшов негатив у тому, що Трамп не спить ночами після обрання президентом

Віце-президент США Джозеф Байден назвав «нездоровим» те, що новообраний президент США Дональд Трамп знаходить час твітувати пізно вночі.

«Це не здорово» - заявив Байден, відповідаючи на запитання, чи усвідомлює Дональд Трамп вагу своїх нічних твітів.

Раніше Байден відзначав, що Трамп діє не так, як годиться лідеру, коли останній у ході виборчої кампанії серед ночі, знаходив час, щоб розкритикувати колишню Місс Всесвіту Алісію Мачадо, яку, на думку Трампа, табір Гілларі Клінтон навмисне використав проти нього.

Популярність Трампа у соціальних мережах дозволяє йому оминати критично налаштовані щодо нього ЗМІ і спілкуватись з американським народом напряму?

«Ну який лідер прокидається о 3-й ранку, щоб твітнути, що Гілларі допомогла "огидній Алісії Мачадо отримати громадянство США, щоб вона використати її у дебатах?», - заявляв тоді Байден.

У Трампа заявляють, що ранні твіти Дональда Трампа створюють порядок денний для новинних організацій. Оскільки ЗМІ не можуть оминути увагою все, що твітує новообраний президент США.

Сам Трамп заявляв, що Twitter є сучасним засобом комунікації, а отже нема причин соромитись його використовувати.

Деякі оглядачі відзначають, що популярність Трампа у соціальних мережах дозволяє йому оминати критично налаштовані щодо нього ЗМІ і спілкуватись з американським народом напряму.

У ході виборчої кампанії Байден критикував Трампа та навіть заявляв, що хотів би по-чоловічому поговорити із ним. У відопвідь на останню заяву Трамп заявив, що на Байдена було би достатньо дмухнути, щоб той впав. Він також називав Байден не надто розумним, після того, як віце-президент США приписав Трампу заяву, якої той не робив.

Водночас Трамп у 2015 році висловлював співчуття Байдену у зв'язку із смертю його сина від раку.

Трамп також привітав рішення Байдена не брати участі у виборах президента США, заявивши у 2015 році, що йому буде легше конкурувати із Гілларі Клінтон, оскільки репутація останньої заплямована.

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