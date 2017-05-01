Трамп пообіцяв дерегуляцію місцевим банкам і реформу Волл-стріт

Під час виступу перед Незалежною асоціацією місцевих банків США 1 травня, президент Дональд Трамп пообіцяв скасувати певні обмеження на банківську діяльність, введені після кризи 2008 року в США. Місцеві банки в США - це, як правило, порівняно невеликі банки з активами менше 1 мільярда доларів, які зосереджуються на наданні банківських послуг в межах окремого регіону. «У мене є друзі-банкіри місцевих банків, і вони пройшли крізь пекло протягом останнього досить тривалого періоду часу. Цей час набагато довший, щоб сприйматись із розумінням» - сказав президент Трамп.

Однак, деталей дерегуляції поки не було оголошено. Наразі відомо, що адміністрація Трампа планує скасувати закон Додда-Франка від 2010 року, який посилював регуляторні вимоги до банків і захист клієнтів з метою недопущення повторення кризи 2008 року. Так, віце-президент Пенс на зустрічі з місцевими банкірами сказав: «Указ про вибір є частиною здорового глузду, який скасовує закон Додда-Франка і розширює можливості клієнтів та бізнесу».

​Ймовірно, що ця заява є лише початком дискусії стосовно дерегуляції банківського сектору, адже закон Додда-Франка значно змінив банківське регулювання в США, розширив регулювання небанківських установ, зміцнив захист клієнтів, що важливо для збереження фінансової та економічної стабільності. В той же час, місцеві банки скаржились на зарегульованість кредитування та обтяжливі вимоги зі звітування.

Поновлення Гласса-Стігала жодним чином не мусить дозволити великим інвестиційним банкам усунутись від регулювання які накладаються на системно важливі установи

Значно більш суперечливою є ідея озвучена президентом Трампом в інтерв’ю Bloomberg стосовно повернення США до відокремлення комерційних та інвестиційних банків, що, в основному, стосуватиметься великих банківський установ з Волл-стріт (поновлення закону Гласса-Стігала). Ця заява викликала критику експертів та негативну реакцію ринків, повідомляють ЗМІ. «Це питання є не лише питанням реорганізації величезних установ, що становлять серцевину сучасної фінансової системи. Я наголошую на тому, що це суперечило б міжнародній практиці. Поновлення Гласса-Стігала жодним чином не мусить дозволити великим інвестиційним банкам усунутись від регулювання, які накладаються на системно важливі установи» - прокоментував ініціативу колишній голова Федеральної резервної системи США Пол Волкер.

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