Беннона усунули з Ради національної безпеки США

Головного стратега Білого дому Стівена Беннона виключили із складу Ради національної безпеки (РНБ).



Утім, в результаті проведених перестановок директор національної розвідки і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС (ОКНШ) знову стали постійними членами РНБ.



Про перестановки стало відомо з президентського меморандуму, опублікованого в середу в щоденному офіційному журналі уряду США Federal Register.



Газета The New York Times повідомила ввечері в середу, що Беннон противився цьому рішенню і навіть в якийсь момент погрожував подати у відставку. Про це виданню розповів співробітник Білого дому, який наполіг на збереженні його анонімності при обговоренні внутрішнього дорадчого процесу.



«Складно точно оцінити, що вони тут роблять, - каже Браян Катуліс, старший науковий співробітник Центру за американський прогрес і колишній молодший співробітник РНБ в адміністрації Білла Клінтона. - Команда Трампа явно зробили низку помилок, властиві новачкам, протягом перших тижнів роботи».



У січні президент Дональд Трамп видав розпорядження, згідно з яким Беннон, колишній керівник правого новинного сайту Breitbart News, отримав можливість брати участь в роботі постійного комітету РНБ.



Беннон, який закликав до «демонтажу адміністративної держави» і виступав за «економічний націоналізм», викликав різкі суперечки як в Західному крилі Білого дому, так і поза його стінами.



Але багато прихильників президента підтримували появу нетрадиційних фігур в рамках кампанії щодо «осушення болота» у Вашингтоні, яку Трамп обіцяв провести.



ЗМІ раніше повідомляли про розбіжності між Бенноном і керівником штабу Білого дому Райнсом Прібасом, який раніше очолював Національний комітет Республіканської партії.



У публікаціях, що з'явилися в середу, говорилося, що Беннону «підрізали крила» в результаті ретельної перевірки високопоставлених співробітників Білого дому, яку проводить зять президента, колишній демократ Джаред Кушнер, якому доручено широкий спектр завдань від близькосхідного мирного процесу до реорганізації федерального уряду.



Голова комітету Сенату з питань збройних сил республіканець Джон Маккейн охарактеризував усунення Беннона, як «хороший крок». Сенатор також привітав рішення президента відновити повноваження директора національної розвідки і голови ОКНШ в якості постійних членів РНБ.



Посаду директора національної розвідки займає колишній республіканський сенатор Деніель Коутс, а головою ОКНШ є генерал Корпусу морської піхоти Джозеф Данфорд.



Неясно, чи брав участь Беннон насправді в засіданнях постійного комітету РНБ.



Беннон надіслав заяву газеті The Wall Street Journal, в якій сказав, що Сьюзан Райс, радник з національної безпеки в адміністрації Барака Обами «звела діяльність РНБ до проведення операцій», а перед ним було поставлено зворотне завдання.



«Генерал Макмастер (нинішній радник з національної безпеки) повернув РНБ до того, щоб вона працювала належним чином», - зазначив Беннон.

