В Білорусі пройшли акції солідарності із затриманими на протестах у суботу, є арештовані

В білоруській столиці другий день протестів.

У Мінську кілька десятків людей вийшли сьогодні на Жовтневу площу, щоб висловити солідарність із затриманими напередодні учасниками суботньої акції. Люди вимагали відставки президента Олександра Лукашенка та уряду, а також свободу затриманим напередодні. Як повідомляє Радіо Свобода, арештовано понад 30 людей. В центрі Мінська - сотні працівників міліції, десятки автозаків та іншої спеціальної техніки.

Акції протесту також відбулися у Вітебську й Орші.

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Напередодні у суботу опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але потенційних учасників акції, які намагались дістатись до місця збору зупинили кордони міліції. Заарештовано сотні активістів та якнайменш десятеро журналістів, багатьох затриманих побито поліцією. Правозахисники повідомляють і про побиття осіб, які не брали участь у протестах.

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