Німецькі органи влади розшукують нападника, відповідального за трагедію в Берліні

Німецькі органи влади розшукують людину, відповідальну за трагедію на різдвяному ярмарку в Берліні, коли вантажна машина врізалася в натовп людей. День раніше вони звільнили чоловіка, якого було затримано незабаром після того, як у результаті атаки загинуло 12 людей.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що, на основі документів, знайдених у вантажній машині, поліція розшукує особу тунезійського походження. Берлінська поліція каже, що з часу атаки в понеділок вона отримала понад 500 телефонних дзвінків з інформацією.

Терористична організація «Ісламська держава» заявила, що атака була проведена у відповідь на її заклики до атак проти громадян країн, що беруть участь в очоленій США коаліції в боротьбі проти цього терористичного угруповання.

Польський власник ваштажної машини, яка була використана для проведення атаки, Арієль Журавський, заявив, що шофера машини, за всіма ознаками, було викрадено і опісля вбито.

Атака у Берліні багато в чому нагадує атаку в південній Франції, коли вантажна машина врізалася в натовп людей, які відзначали національне свято День взяття Бастилії.

Дивіться також: Економіст Андерс Аслунд з приводу націоналізації Приватбанку: «Не думаю, що є приводи для паніки»