Помер батько-засновник рок-н-роллу Чак Беррі

Він перевернув Америку з ніг на голову, він зламав стереотипи музики, без нього б не було рок-н-ролу – такими епітетами наповнена сьогодні стрічка новин у США, де згадують життя неперевершеного музиканта Чака Беррі – який помер у суботу. Музикантові було 90 років.

Чак Беррі увірвався в американський шоу бізнес нізвідки. Чорношкірий юнак, який працював у 40-их перукарем у Сент Луїсі, у 50-их – вже гримів на всіх радіостанціях країни з найпопулярнішою тоді піснею про автомашину, яку звали Мейбелін.

Відтоді зірка Чака Беррі розгоралася лише сильніше. Його заразливі мотиви і тексти, запальні перформанси на сцені і фірмова качина проходка з гітарою швидко пробили расові бар’єри і змусили всю Америку рухатися під його музику.

Чак Беррі вважається батьком – засновником рок-н-ролу. Саме його називають найбільшим натхненником таких груп як Біттлз, Ролінг Стоунс та багатьох інших.

Сам Чак Беррі випускав хіт за хітом, демонструючи також свою вправність з новим та найпопулярнішим на той час інструментом – електрогітарою.

Чак Бері увійшов у першу групу зірок у пантеоні слави рок-н-ролу. Отримав Ґреммі, виступав зі сцени центур Кеннеді. Він співав у барах і для президентів, і продовжував творити до зрілого віку.

Залишаючись джерелом натхнення для усіх, хто любить музику і не боїться ламати стереотипи.

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