Ось як отримати вищу освіту у США безкоштовно

Безкоштовно навчатись у Гарварді, Колумбійському чи іншому престижному університеті та приватних середніх школах – така можливість тепер є в українських школярів завдяки благодійній організації Ukrainе Global Scholars. Вона допомагає виграти гранти на навчання, оплачує необхідні вступні тести та навіть пропонує стажування після закінчення вищого навчального закладу.

Влада Сіриченко з осені безкоштовно навчатиметься у приватній школі Choate Rosemary Hall, у Валлінґфорді, штат Коннектикут, де колись вчився Джон Кеннеді. Влада – одна з кращих математиків країни у своїй віковій категорії і вже створює власний стартап, що розроблятиме судочок із підігрівом. Минулого року вона випадково натрапила на програму від організації Ukrainе Global Scholars і пройшла всі три етапи відбору.

«На першому етапі це було есе та список досягнень, далі ми онлайн здавали математику та англійську мову, – ділиться Влада. – А потім ще було інтерв'ю».

Мета організації Ukraine Global Scholars – навчити школярів, як своїм розумом і талантом виграти гранти в американських навчальних закладах. Її засновники – це українські випускники престижних вишів США та Європи. Їм усім теж колись допомогли безкоштовно навчатися.

Михайло Лемеш, співзасновник організації, розповідає, як спочатку потрапив до школи у США, а потім вступив у Гарвард:

«Була така програма USA/USA, її вів Богдан Оришкевич. Він нам і пояснював, які існують гранти, які коледжі. Мені тоді це допомогло вступити до школи».

Тепер черга Михайла та його друзів допомагати українським школярам:

«Ми намагаємося знайти дітей, які вже чогось досягнули. В Америці це називається “hook”, або гачок – у спорті, в науці».

Фіналістів вчать, як правильно підготувати пакет документів, писати есе, як поводитися під час інтерв'ю. Михайло Лемеш зауважує, що кожна кома, кожне слово мають значення:

«По суті, у приймальної комісії лише 10 хвилин, аби прочитати пакет документів. І якщо щось у тексті буде плутати, кома стоїть не на місці, велика літера замість маленької, то цього цілком достатньо, аби пакет документів, який дитина готувала місяцями, спустився зі столу на підлогу».

Усі вступні витрати організація також бере на себе. Зараз їм допомагає українська діаспора в США, а стартовий капітал – це були особисті заощадження засновників та пожертви їхніх друзів.

«Вступ у середньому коштує 800 доларів на одного школяра, – розповідає Юлія Лемеш, член правління Ukraine Global Scholars. – Цю суму ми і оплачуємо кожному».

А далі треба переконати американську школу або виш дати саме українському школяреві стипендію. Надії Дубчак із Києва це вдалось. Вона не просто медалістка і переможниця численних олімпіад, але й координатор громадської організації Teenergizer, яка займається допомогою ВІЛ-позитивним підліткам і молоді у Східній Європі та Азії.

Такий набір досягнень вразив керівництво престижної школи Lawrencevilleу Нью-Джерcі, і Надії запропонували стипендію імені Дейвіса. Вона покриває два роки навчання у приватній школі, а ще дає 80 тисяч доларів на коледж.

«Стипендію можуть дати іноземцям із країн, які ще не представлені у школі, – ділиться Надія. – Українців там ще не було, тому вони вирішили дати стипендію мені, за мої досягнення».

Крім Надії та Влади, на безкоштовне навчання до США восени поїде ще 11 українських школярів.

«Вступило 13 дітей, десятеро у престижні приватні школи, ще троє у коледжі. Один хлопець вступив у Гарвард, – повідомляє Юлія Лемеш, член правління Ukraine Global Scholars. – Загалом, ми набрали грантів більше, ніж на три мільйони доларів».

Акцент Ukraine Global Scholars робить саме на приватних школах. Вступити туди легше, ніж в університети. І хоч український випускник знову йде в 11-клас, такий підхід має численні переваги, переконує Саломе Мікадзе. Вона перша випускниця програми і вже майже рік вчиться в американській приватній школі для дівчат Emma Willard School.

«По-перше, це адаптація до суспільства, адаптація до нової системи освіти, тому що тут вона абсолютно інакша, і цей час вже допоміг мені підвищити рівень англійської мови, отримати новий досвід, – говорить Саломе. Коли ти вступаєш після американської школи, у тебе шанс на успішний вступ на 20-30 відсотків вищий».

Після закінчення вишів організація пропонує випускникам стажування в українських компаніях. Одна із обов'язкових умов програми – повернутися після випуску мінімум на 5 років в Україну. Засновники Ukraine Global Scholars впевнені, більшість школярів, які приходять до них – вже унікальні. Вони лише допомагають розкрити їхній потенціал та продемонструвати його американським приймальним комісіям.

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