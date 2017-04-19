Ось що думають українські студенти в Нью-Йорку про впровадження безкоштовної вищої освіти в їхньому штаті

Вже восени цього року студенти, загальний прибуток родин яких не перевищує 100 тисяч доларів на рік, зможуть отримати стипендії на навчання в громадських коледжах і університетах штату Нью-Йорк (CUNY і SUNY), які повністю покриють вартість навчання.

Студентам, які скористаються програмою Excelsior Scholarship, доведеться, щоправда, оплатити всі інші витрати (як житло і харчування), які часто наближаються до вартості навчання, з власної кишені. Для студентів із бідніших родин це може залишитися перешкодою для отримання вищої освіти.

Максимальна межа прибутку для родин студентів збільшиться до 125 тисяч протягом наступних двох років. Умовою для випускників буде залишитися в штаті Нью-Йорк протягом такого часу, протягом якого вони отримували стипендію, або повернути гроші, якщо вони вирішать переїхати до іншого штату.

Українка Юлія Хома, яка закінчила один із нью-йоркських громадських коледжів у 2015-му році, зустріла таку новину дуже позитивно. На її думку, навчання не повинно бути дорогим, але має залишатися якісним:

«Зараз багато студентів закінчує університети з великими боргами. CUNY надає фінансово доступну освіту вже зараз, пропонуючи багато різних грантів для студентів. Із цією програмою кількість студентів, які зможуть не платити за освіту, збільшиться, і це добре».

Інша представниця української діаспори, Христина Мельник, зараз навчається в CUNY, де отримала стипендію, що покриває всю вартість навчання. Христина обрала цей заклад тому, що він пропонує якісний рівень навчання і розміщений у самому Нью-Йорку:

«Мені було близько додому, і водночас у центрі міста кращі можливості знайти стажування та роботу».

Ініціативу з безкоштовним навчанням дівчина вважає несправедливою щодо тих, кому доводилося старанно і наполегливо вчитися, щоб отримувати стипендію. Вона також наголошує, що нема нічого «безкоштовного», адже після закінчення навчання випускник зобов’язаний залишитися на території штату, а отже працювати та сплачувати податки саме в Нью-Йорку.

Програма насамперед буде вигідною для тих, кого традиційно відносять до середнього класу. Раніше його представники не отримували допомоги, тому що їхній дохід перевищував ліміт, за яким можна претендувати на певні гранти чи стипендії. Тепер і для тих, хто має більший дохід, відкриються нові можливості у вищій освіті.

Тарас Ліхтанський, також студент CUNY, з надією стежить за розвитком подій. Він вірить, що нововведення принесе користь населенню Нью-Йорка. Хлопець поділився власним невдалим досвідом отримати фінансову допомогу, базуючись на рівні доходу:

«У перший рік мого перебування в США мені відмовили через те, що, начебто, дохід сім’ї був занадто великий. Я був у розпачі, оскільки отримував 200-300 доларів на тиждень і не мав ніяких заощаджень, щоб заплатити за навчання. Тому я вважаю, що ця програма дозволить отримати освіту людям, які на межі між бідним та середнім класом, і принесе особливо багато користі для новоприбулих іммігрантів, як я».

Тарас бере кілька курсів у коледжі та працює на повну ставку у сфері IT: «Зараз мене можна віднести до категорії «середнього класу», а, як відомо, середній клас має платити за все – за медичне страхування, за навчання і ще й більші податки. Тепер хоча не треба буде платити за навчання».

Тарас також відзначає можливі негативні наслідки, а саме збільшення попиту, до якого призведе зниження вартості навчання (точніше – зведення її до нуля):

«Більше людей захоче отримати освіту, і буде важче потрапити в коледж. А якщо все-таки людина вступить, то доведеться битися за місце під сонцем. У моєму коледжі Baruch уже зараз набирають більше студентів, ніж можуть забезпечити місцями в класах. І якщо хтось не встигне взяти потрібний курс, то йому залишиться обрати або непотрібний курс або взагалі не брати жодного».

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