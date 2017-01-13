Президент Обама нагородив Джозефа Байдена медаллю Свободи

Віце-президент удостоївся найвищої цивільної нагороди в США

Президент США Барак Обама в четвер зробив сюрприз віце-президенту Джозефу Байдену, вручивши йому найвищу цивільну нагороду в США – Президентську медаль Свободи.

Обама оголосив про це, на подив Байдена, під час «прощальної» церемонії в Білому домі в присутності журналістів.

Обама подякував Байдену, який довгий час був сенатором від штату Делавер, за «віру в своїх співгромадян, любов до країни і багаторічну службу країні, яка буде приносити плоди протягом багатьох поколінь».

Розчулений Байден у свою чергу подякував своїй сім'ї за підтримку і президенту – за його роботу.

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