Закінчивши термін на посаді заступника Обами, Байден працюватиме університетським викладачем

Що б ви зробили після закінчення терміну на посаді віце-президента? Якщо б ви були Джозефом Байденом – ви б повернулися «до школи».
Пенсильванський університет саме повідомив, що колишній віце-президент Джозеф Байден працюватиме викладачем у Центрі дипломатії і глобальних відносин, названому його іменем.
Нова освітня ініціатива зосереджуватиметься на питаннях закордонної політики і демократії. Байден надіється, що центр «може мати вплив на національні дебати про те, як Америка може і далі вести перед у XXI столітті».
Джозеф Байден також очолюватиме Інститут імені Байдена у його рідному Делаверському університеті. Тут він викладатиме свої улюблені предмети: охорона навколишнього середовища, права жінок і кримінальна юриспруденція.
Колишній віце-президент заявив, що радий продовжувати роботу, яку виконував у Білому домі, але мабуть, не такою мірою, як Барак Обама. Після закінчення його терміну колишній президент відпочивав на Британських Вірджинських островах, де займався кайтсерфінгом.
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