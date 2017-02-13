Закінчивши термін на посаді заступника Обами, Байден працюватиме університетським викладачем

Що б ви зробили після закінчення терміну на посаді віце-президента? Якщо б ви були Джозефом Байденом – ви б повернулися «до школи».

Пенсильванський університет саме повідомив, що колишній віце-президент Джозеф Байден працюватиме викладачем у Центрі дипломатії і глобальних відносин, названому його іменем.

Нова освітня ініціатива зосереджуватиметься на питаннях закордонної політики і демократії. Байден надіється, що центр «може мати вплив на національні дебати про те, як Америка може і далі вести перед у XXI столітті».

Джозеф Байден також очолюватиме Інститут імені Байдена у його рідному Делаверському університеті. Тут він викладатиме свої улюблені предмети: охорона навколишнього середовища, права жінок і кримінальна юриспруденція.

Колишній віце-президент заявив, що радий продовжувати роботу, яку виконував у Білому домі, але мабуть, не такою мірою, як Барак Обама. Після закінчення його терміну колишній президент відпочивав на Британських Вірджинських островах, де займався кайтсерфінгом.

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