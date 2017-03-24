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Архітектори розробили концепт вигнутого дугою хмарочоса для Нью-Йорка

Дизайн хмарочоса "Велика дуга" від студії "Oiio"

Дизайн хмарочоса "Велика дуга" від студії "Oiio"

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Дизайн-студія "Oiio" розробила унікальний дизайн хмарочоса для Мангеттена, який відрізняється не тільки висотою, а й довжиною.

Проект називається "The Big Bend" ("Велика дуга" або "Великий згин" - ГА). Головною особливістю проекту є те, що хмарочос вигнутий дугою у формі величезної арки.

"Здається, що висота будівлі працює як ліцензія на те, щоб вона була дорогою", - йдеться на сайті "Oiio". "Але що буде, якщо замінити висоту довжиною?" - питає студія на сторінці, де публікує ескізи хмарочосу.

Дизайн хмарочосу "Велика дуга" від студії "oiio"

Дизайн хмарочосу "Велика дуга" від студії "oiio"

Онлайн-видання, присвячене архітектурі, "Architizer" твітує: "Дивовижна пропозиція "Oiio" створює те, що цілком може бути найдовшою будівлею у світі".​

​На сайті дизнайн-студії, яка розробила ескізи, зазначено, що "Велика дуга" може стати скромним архітектурним рішенням для обмежень висоти будівель на Мангеттені.

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    Марія Моісеєва

    Приєдналася до української служби «Голосу Америки» у 2016 році, займається контентом та аналітикою соцмереж і вебсайту. Походить із міста козацької слави Запоріжжя. З 2016 року живе у Вашингтоні. Раніше працювала на "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" у Празі. Навчалася також у Празі та має магістерський диплом з міжнародного менеджменту Teesside University.  Любить подорожувати. Обожнює тварин, особливо собак, слонів та ламантинів. Членами її родини є голден ретрівер Зося та скотч-тер’єр Текіла.

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