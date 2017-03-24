Архітектори розробили концепт вигнутого дугою хмарочоса для Нью-Йорка

Дизайн-студія "Oiio" розробила унікальний дизайн хмарочоса для Мангеттена, який відрізняється не тільки висотою, а й довжиною.

Проект називається "The Big Bend" ("Велика дуга" або "Великий згин" - ГА). Головною особливістю проекту є те, що хмарочос вигнутий дугою у формі величезної арки.

"Здається, що висота будівлі працює як ліцензія на те, щоб вона була дорогою", - йдеться на сайті "Oiio". "Але що буде, якщо замінити висоту довжиною?" - питає студія на сторінці, де публікує ескізи хмарочосу.

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Онлайн-видання, присвячене архітектурі, "Architizer" твітує: "Дивовижна пропозиція "Oiio" створює те, що цілком може бути найдовшою будівлею у світі".​

​На сайті дизнайн-студії, яка розробила ескізи, зазначено, що "Велика дуга" може стати скромним архітектурним рішенням для обмежень висоти будівель на Мангеттені.

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