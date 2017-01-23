Наживо: Речник Трампа про його перші укази - торгівля, аборти, держслужба

О 20:30 за Київським часом розпочнеться прес-брифінг речника Білого дому Шона Спайсера.

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​Очікується, що брифінг буде стосуватись підписання у понеділок президентом США Дональдом Трампом низки важливих президентських указів : про вихід США із Транстихоокеанського партнерства, про замороження розширення штату держслужбовців та ін., а також його зустрічі із представниками бізнесу.

У ході останньої президент США заявив про намір зменшити податаки до рівня 15-20% (нині за його словами бізнес оподатковується на рівні до 38% - прим. ГА).

Трамп також підписав указ, який забороняє використання бюджетних коштів на оплату абортів.

Лейтмотивом спілкування із пресою також буде конфлікт між спікером Білого дому Спайсером та ЗМІ. Спайсер раніше заявив, що ЗМІ зумисне применшували кількість людей, які прибули до Вашингтона на інавгурацію Трампа та прагнули вплинути на ентузіазм американців з приводу початку роботи нової адмінстрації.

Спайсер також відомий тим, що звинувачував американські ЗМІ у цілеспрямованому проштовхуванні Гілларі Клінтон у президенти у ході виборів, та вислолював розчарування з приводу того, що ця практика не була засуджена після виборів.

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