В Чорному морі затонуло вантажне судно

У Чорному морі зазнало аварії судно з зерном. Поки що відомо, що врятований один член екіпажу
Вантажне судно «Герої Арсеналу», що перевозило зерно з південного регіону Росії до Туреччини, затонуло під час шторму в Чорному морі. Воно було під прапором Панами і не приисане до жодного з українських портів. За повідомленням прес-служби Адміністрації морських портів України, через окупацію Криму українська сторона не несе відповідальності за безпеку в цій частині моря.
Вантажне судно подало сигнал SOS, але пізніше зникло з радарів. На його борту було 12 членів екіпажу, дев’ять громадян України, двох росіян і один громадянин Грузії. Відомо, що врятованого одного моряка, який був громадянином України.
Розгорнуто пошуки інших членів екіпажу, але, як стверджують рятувальники, роботи ускладнюються через високі хвилі і сильний вітер.
Повідомлено, що екіпаж судна «Герої Арсеналу» працював на турецьку компанію Gunes Shipping.
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