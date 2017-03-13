До північно-східних районів США наближається хуртовина

Хоча до весни залишається дещо понад тиждень, на північно-східний регіон Сполучених Штатів надходить хуртовина з низькими температури.

Національна метеорологічна служба передбачає, що в понеділок ввечері на більшість регіону насунеться завірюха із вітрами, низькими температурами і сильними снігопадами. В деяких частинах регіону, включно з містами Нью-Йорк і Бостон, оголошено стан готовності. В деяких місцевостях може випасти від 30 до 40 сантиметрів снігу.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомив у неділю, що в понеділок вечері буде приведений в дію центр операцій надзвичайного стану. Уже зібрано велику кількість піску, електричні генератори і помпи для води

На Вашингтон, де практично цього року не було зими, і в якому життя завмирає навіть з невеликою кількістю снігу, за передбаченнями, має випасти 13 сантиметрів снігу, і двічі більше в приміських районах.

Такі метеорологічні зміни загрожують проблемами на дорогах і припиненням електропостачання. За повідомленням метеорологічної служби, швидкість вітрів може сягати навіть 80 кілометрів на годину, зокрема у східному районі Лонґ-Айленд і в південно-східному районі штату Коннектикут.

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