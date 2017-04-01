Колись, ще до народження дитини, мене вразила статистика, що потрапила мені тоді на очі, згідно з якою американській дитині за рік в середньому дарують 33 іграшки.

Ось це балують, подумала я. Ні, у нас такого не буде. Мені згадалося власне дитинство, де яскраво фігурувала лисиця, самостійно пошитий на уроці праці слон, довгоногий заєць, який пережив не одну медичну операцію, і дві німецькі ляльки, залучені в складні відносини з іграшковим капітаном, - згуртована компашка, яка вистояла разом не один рік.

Блажен, хто вірує! Тридцять три - цифра занижена. Протистояти або навіть контролювати потік іграшок, що сиплються на окремо взяту американську дитину, - те ж саме, що одноосібно боротися зі сходом лавини.

У нас іграшки займають з дюжину ящиків різного калібру в підвальній кімнаті, а деякі ще зберігаються в каморі та у кімнаті сина. Кілька років тому популяція одних тільки чоловіків-павуків у нас за рік збільшилася разів у шість. А в сім'ю іграшкових ведмедів входять не тільки мама, тато і троє дітей, а й бабуся, дідусь, дядько, тітка і знаменитий родич Вінні-Пух!

Звідки ж вони в такій кількості беруться? Основну масу, звичайно, дарують на свята - на День народження і Різдво. Оскільки мій син народився в листопаді, то для нас це - три місяці нескінченних подарунків, до яких я починаю готуватися ще в жовтні, розчищаючи територію під новий контингент.

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Хоча річка іграшок найбільш повноводна в холодні місяці, протягом решти року струмочок теж не пересихає. Тут прийнято всім, хто прийшов на святкування Дня народження дитини, роздавати символічні подарунки - пакетики з маленькими іграшками. Раніше син приносив іграшки з садочку, частину з яких робив сам. Потік саморобних виробів з того часу, як він пішов до школи, на щастя, трохи призупинився. Іграшки привозять знайомі, які у нас зупиняються. Дарують гості.

І ми в цій справі - скоріше, плентаємося позаду. Ми свідомо намагаємося не купувати іграшки для власного сина без приводу. Ми не ходимо в Макдональдс, тим самим не поповнюючи гору іграшок кіндер-сюрпризами. Реклами дитячих продуктів наш син практично не бачить і конкретних речей від нас не вимагає. У результаті, навіть, коли ми жили на квартирі, у нас під іграшками проглядалася підлога - чого, скажу я вам, вдається досягти далеко не всім американським батькам.

На Різвдо – гора з подарунків

Асоціація індустрії іграшок підрахувала, що загалом середній американській дитині дарують іграшок на суму в шість з половиною тисяч доларів. У середньому родина, підрахували вони, має вдома 71 іграшку, п`ята частина всіх домогосподарств володіє 100 іграшками і в 10 будинках вони знайшли аж 200 ляльок, конструкторів та інших дитячих радощів.

У США проживає 3% всіх дітей світу. Однак тут купують 40% всього світового виробництва іграшок! Більшість іграшок досить дешеві - купити Барбі або машинку власній або чужій дитині в США може дозволити собі кожен.

Середній американській дитині дарують іграшок на суму в шість з половиною тисяч доларів.

Спрацьовують місцеві традиції - на Різдво тут прийнято дарувати не одну іграшку, а споруджувати під ялинкою справжню фортецю з коробок з подарунками, та ще набивати немаленький панчіх. Витратити 200-500 доларів на подарунки для дитини у США навіть для родини середнього, а то і нижче від середнього достатку, - норма. Загалом на подарунки для членів родини на свята американці в середньому витрачають понад 800 доларів.

До того ж багато батьків переконані, що, купивши правильну іграшку, вони підхльоснуть розвиток дитини, а деякі з них подарунками компенсують брак уваги до власних дітей. І, звичайно ж, спрацьовують агресивні прийоми маркетингу.

Американські будинки захаращені не тільки іграшками. Вчені з Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі провели кілька років, вивчаючи звички і природне місце існування 32 сімей середнього рівня достатку в Каліфорнії. Команда з антропологів і археологів (останні, як видно, з лопатами) прийшли до невтішного висновку: американці поховані під своїми пожитками. Думка, куди все розіпхати, - джерело гострого стресу, особливо серед матерів маленьких дітей. Розкладання речей по своїх місцях займає у батьків стільки часу, що 50 з 64 піддослідних, навіть маючи власний двір, практично не бувають на свіжому повітрі. Більшість з них не тримають свої машини в гаражі, тому що їх там, через мотлох, що накопичився, ставити нікуди! Причому, запевняють дослідники, показником захаращеності будинків є двері холодильника - чим більше на ній всяких записок, фотографій і магнітів, тим більший бардак панує в іншому будинку.

Американці знімають окремі склади - на додаток до всіх своїх комор - щоб зберігати свої пожитки. А «нікуди речі дівати» для багатьох - основна причина переїзду у більше за площею житло.

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До речі, під час рецесії іграшки стали однією з категорій, на якій почали економіти, - особливо для наймолодших, які чудово можуть себе розважити як коробкою, так і ключами.

Інспектор за іграшками та інші методи контролювати їх кількість

Але проблема залишається настільки гострою, що облік і нагляд за кількістю іграшок в будинку деяким допомагає робити кар'єру. В інтернеті повно статей з порадами по контролю над популяцією іграшок. Я особисто навіть побувала на лекції на цю тему. Дівчина, яка її читала, - радикал. Вона пропонує прибрати всі іграшки в одну комору і щотижня діставати тільки сім, причому кожна з них повинна розвивати якусь певну здібність: наприклад, дрібну або велику моторику, пам'ять і т.п. А за «скромну» ціну 100 доларів за годину вона може прийти до вас додому і сама перебрати і скласти іграшки в комору, а заодно порекомендувати, що докупити. Раптом у вас немає жодної іграшки для розвитку пам'яті!

Ми ж поки діємо дідівськими методами. Якісь із подарованих іграшок все ще лежать в коробках в комірчині (люди часто дарують «на майбутнє»). Коли син був молодшим, щось, подароване на День народження, підкладалося під ялинку в ніч на Різдво для масовки. Практично всі старі іграшки (термін – умовний, деякі з них вживалися лише раз) відсилаємо в Україну – в дитячі будинки, сільські родини, дітям військових.

При цьому, у мене, як у матері сина, ще мало печалі. В книзі «Попелюшка з'їла мою доньку» журналістка Пеґґі Оренстін скаржиться, що, якщо хлопчиків привчають грати з різними іграшками, надихаючи, тим самим, на різноманітні кар'єри - космонавта, пожежника, гонщика - то у дівчаток, виходячи з логіки виробників іграшок, дорога в житті одна - в принцеси. Це поголовне захоплення принцесами сильно турбує Пеґґі, у якій самій підросте донька. Таким чином, впевнена авторка, дівчаток не вчать співпраці: адже, якщо маленьких пожежників може бути ціла команда, то сама прегарна принцеса на світі тільки одна. До того ж це привчає дівчаток засновувати свою самооцінку виключно на зовнішності. Супермен робить реальні (і не дуже) і корисні справи. А що робить принцеса?

І якщо кімната хлопчика, може, і захаращена, але радує найрізноманітнішими кольорами, то кімната дівчинки виглядає, як ніби її облили «пепто-бісмолом». Виробники вибрали особливий відтінок рожевого, який тепер є улюбленим кольором всього підростаючого жіночого покоління Америки.

Журналістка стверджує, це – хитрий маркетинговий хід. Якщо в родині хлопчик і дівчинка, то замість, скажімо, одного велосипеда, їм доведеться купувати два - рожевий для дівчинки і ще один для хлопчика. І так - все.

До того ж, як мамі сина, мені, швидше за все, не доведеться пояснювати, чому лялька з пухкими губами, величезними зеленими тінями, в короткій спідниці і колготках у сіточку - поганий приклад для наслідування. А також не треба буде розорятися, якщо раптом моя потенційна дочка захопиться серією ляльок «Американська дівчинка», де тільки лялькові меблі коштують дорожче тієї, що ми купували в коледжі для власних потреб.

Утім, як тільки популяція іграшок починає зростати не такими швидкими темпами, з`являється інша головна біль – комп’ютерні ігри. Але про це – іншим разом.

Елементи колонки були раніше опубліковані в «Жіночому журналі для тих, хто хоче жити щасливо». Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

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