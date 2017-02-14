Україна повертає собі репутацію «житниці Європи» - Bloomberg

Економіст Володимир Верб’яний пише у статті у виданні Bloomberg, що Україна знову починає здобувати собі репутацію «житниці Європи», оскільки її сільське господарство стає новим «локомотивом» відродження економіки країни після війни.

Експорт пшениці, ячменю та соняшникової олії становить рекордні або майже рекордні рівні, що є частиною процесу відродження сільського господарства, яке почало закорінюватися у 2013 році, - пише Верб’яний.

Нарощення аграрного експорту збіглося в часі з падінням експорту сталі та залізної руди, які здебільшого виробляються на сході України, де індустрія постраждала внаслідок конфлікту з підтримуваними Росією сепаратистами.

«Сільське господарство стало локомотивом української економіки. Цифри справді приголомшливі», - сказав в інтерв’ю заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, це можливо лише початок, адже нові іригаційні проекти можуть підняти врожай зернових до 100 мільйонів тонн з нинішніх 66 млн. Серед інших потенційних факторів, які відіграватимуть у цьому роль, – скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, що є умовою МВФ для надання пакету допомоги України розміром 17,5 мільярдів доларів.

На аграрну продукцію зараз припадає більше 40% експорту, в той час як частина продукції металургії впала до 25%, - пише Верб’яний у виданні Bloomberg.

За прогнозами міністра Кутового, Україна - з її 45-мільйонним населенням - зможе одного дня прогодувати півмільярда людей.

Але слід мати на увазі певні фактори. Вже зареєстровані рекордні запаси пшениці. Крім цього, надто велика залежність від однієї групи товарів може негативно вплинути на зростання економіки в разі падіння цін. Все ж головний економіст київської інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан каже, що попит на зерно і продовольство має зростати у довготривалій перспективі, що робить попит на них менш уразливим, в порівнянні з металургією.

Сільське господарство було ключем до зростання економіки України після дворічної рецесії.

Хоча темп запровадження урядом реформ у деяких ділянках повільний, на думку начальника відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяни Адаменко, сприятливі погодні умови з достатньою кількістю опадів восени і зимою можуть привести до ще одного рекордного врожаю зернових у 2017 році.

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